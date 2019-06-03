 İngiltere′den Assange’ın ABD’ye iadesine onay | DÜNYA | DW | 13.06.2019

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DÜNYA

İngiltere'den Assange’ın ABD’ye iadesine onay

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onayladığını açıkladı.

Julian Assange (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

BBC'ye konuşan İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade kararını onayladığını, bir sonraki adıma ise mahkemenin karar vereceğini söyledi.

47 yaşındaki Assange'ın "haklı bir nedenle parmaklıklar arkasında olduğunu" söyleyen Javid, "Ben iade talimatını imzaladım, bu karar yarın mahkemenin önüne gelecek" dedi.

Assange'ın avukatlarının İngiltere mahkemeleri üzerinden uzun soluklu bir temyiz süreci için Javid'in kararına itiraz etmeleri bekleniyor.

ABD hükümeti Assange'ı 2010 yılında eski istihbarat uzmanı Chelsea Manning ile bir dizi askeri ve diplomatik gizli belgeyi sızdırmak üzere işbirliği yapmakla  ve ABD Casusluk Yasası'nı ihlal etmekle suçluyor.

Ai Weiwei: Assange'ın sağlık durumu kötüye gidiyor 

Cuma günü yapılacak duruşmaya video konferans yoluyla katılması beklenen Assange, Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği'nden 11 Nisan'da İngiliz polisi tarafından zorla çıkartılmasından bu yana Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Assange daha önce yedi yıl boyunca elçilikte yaşamıştı.

İngiltere'de bir mahkeme geçtiğimiz Mayıs ayında, Assange‘ı İsveç'te tecavüz suçlamasıyla hakkında dava açıldığı dönemde yetkili makamlara teslim olmadığı için suçlu bularak 50 hafta hapse mahkum etmişti.

Ai Weiwei spricht zur Presse nach seinem Besuch bei Assange im Belmarsh Gefängnis

Çinli sanatçı Ai Weiwei

Assange'ı cezaevinde ziyaret eden ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei, WikiLeaks kurucusunun cezaevinin hastanesinde bulunduğunu ve sağlığının kötüye gittiğini söylemişti.

Assange için çağrı yapan sanatçı, "O, kendisine verilen destek için müteşekkir. İngiltere ve Avrupa insan haklarını savunmalı ve (Assange'ın) 18 ayrı suçlama ve 175 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu ABD'ye sınır dışı edilmesinin önüne geçmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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