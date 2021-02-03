İngiltere'de yeni mutasyon endişesi

İngiltere’de koronavirüsün yeni mutasyonunun tespit edilmesi bilim insanlarının endişesine neden oldu. Londra’daki Kamu Sağlığı Dairesi’nden Salı akşamı yapılan açıklamada, ilk olarak Bristol’da keşfedilen mutasyon "çok endişe verici" olarak değerlendirildi. Yeni varyantta ayrıca E484K tipi mutasyon gözlemlendi. Bristol’da tespit edilen varyantın İngiltere ve diğer varyantlardaki tehlikeli özellikleri birleştirebileceğinden endişe ediliyor. Benzer bir mutasyon Liverpool’da da tespit edildi. Her iki mutasyonun İngiltere’de toplam 76 vakada tespit edildiği belirtildi.

Kamu Sağlığı Dairesi yetkilisi Susan Hopkings gazetecilere yaptığı açıklamada, "İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan B.1.1.7. virüsünün bulaşılıcılığı hakkında bilinenler ışığında durumun titizlikle izlendiğini" belirtti. Yetkili, E484K mutasyonunun geçen yıl Nisan ayından bu yana farklı varyantlarda ortaya çıktığı ve sonrasında kaybolduğunu da sözlerine ekledi.

Virüsün genetik yapısıdaki E484K değişikliği Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında da gözlemlenmiş, koronavirüs geçirmiş ve aşılanmış kişilerde bağışıklığı azalttığı ortaya çıkmıştı. İngiltere’deki varyant şimdiye dek E484K mutasyonuna sahip değildi ancak diğer değişiklikler nedeniyle dünya genelinde baskın olan varyanttan daha hızlı yayılabileceği belirtiliyor. İlk bulgulara göre Biontech-Pfizer ve Oxford-Astrazeneca aşıları buna karşı etkili. Ancak Astrazeneca’nın geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantında hafif ve orta dereceli vakalarda etkililiği konusunda şüpheler var.

dpa / HT,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe