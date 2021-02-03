İngiltere'de yeni mutasyon endişesi

İngiltere’de koronavirüsün iki farklı yeni mutasyonu bulundu. Bilim insanları mutasyonu, "endişe verici" olarak olarak nitelendirdi.
İngiltere’de koronavirüsün yeni mutasyonunun tespit edilmesi bilim insanlarının endişesine neden oldu. Londra’daki Kamu Sağlığı Dairesi’nden Salı akşamı yapılan açıklamada, ilk olarak Bristol’da keşfedilen mutasyon "çok endişe verici" olarak değerlendirildi. Yeni varyantta ayrıca E484K tipi mutasyon gözlemlendi. Bristol’da tespit edilen varyantın İngiltere ve diğer varyantlardaki tehlikeli özellikleri birleştirebileceğinden endişe ediliyor. Benzer bir mutasyon Liverpool’da da tespit edildi. Her iki mutasyonun İngiltere’de toplam 76 vakada tespit edildiği belirtildi.
Kamu Sağlığı Dairesi yetkilisi Susan Hopkings gazetecilere yaptığı açıklamada, "İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan B.1.1.7. virüsünün bulaşılıcılığı hakkında bilinenler ışığında durumun titizlikle izlendiğini" belirtti. Yetkili, E484K mutasyonunun geçen yıl Nisan ayından bu yana farklı varyantlarda ortaya çıktığı ve sonrasında kaybolduğunu da sözlerine ekledi.
Virüsün genetik yapısıdaki E484K değişikliği Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında da gözlemlenmiş, koronavirüs geçirmiş ve aşılanmış kişilerde bağışıklığı azalttığı ortaya çıkmıştı. İngiltere’deki varyant şimdiye dek E484K mutasyonuna sahip değildi ancak diğer değişiklikler nedeniyle dünya genelinde baskın olan varyanttan daha hızlı yayılabileceği belirtiliyor. İlk bulgulara göre Biontech-Pfizer ve Oxford-Astrazeneca aşıları buna karşı etkili. Ancak Astrazeneca’nın geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantında hafif ve orta dereceli vakalarda etkililiği konusunda şüpheler var.
dpa / HT,JD
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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonrası Türkiye'de 196 kişide virüsün İngiltere mutasyonuna rastlandığını, 3 kişide de Güney Afrika ve Brezilya varyantı görüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128'e yükseldiğini, 17 şehirde İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.
Birbiri ardına ortaya çıkan koranavirüs mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor. Enfeksiyon geçirip iyileşmiş ya da aşı olmuş kişilere de mutasyon nedeniyle yeniden virüs bulaşması mümkün.