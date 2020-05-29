İngiltere'de karantina uygulamasına sert tepkiler

İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe giren, dış ülkelerden gelenlerin kendini 14 günlük izolasyona alma zorunluluğu sert tepkileri beraberinde getirdi. Ekonomiden siyasete pek çok kesim söz konusu uygulamadan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor.

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in Yönetim Kurulu Başkanı Michael O'Leary, BBC'nin radyo kanalına yaptığı açıklamada, bunun "akıl dışı, verimsiz ve tamamen uygulanamaz" olduğunu savundu.

Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren, salgın öncesindeki uçuş planının yüzde 40'ı oranında faaliyetlerine başlamaya hazırlanan şirketin yöneticisi O'Leary, uygulamanın İngiltere havacılık ve turizm sektörlerine çok büyük zarar verebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'nin en büyük hava yolu şirketi British Airways de, söz konusu düzenleme nedeniyle hükümete karşı hukuki bir süreç başlatılabileceğini ifade etti. Ryanair ve Easyjet havayolu şirketleri de British Airways'in bu yöndeki olası bir kararını destekleyeceklerini duyurdu.

Muhafazakar Parti içinden de eleştiriler var

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise uygulamayı savunarak, bu sayede ülkede ikinci bir koronavirüs enfeksiyon dalgasının önüne geçileceğini dile getirdi. Patel, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hepimiz bir an önce normal hayata dönmek istiyoruz ancak bunu insan hayatı pahasına yapamayız" dedi.

Priti Patel

Ancak Patel'in de üyesi olduğu hükümetteki Muhafazakar Parti saflarında da, uygulamanın sağlık açısından beklenen etkiyi yaratacağından kuşku duyarak, meydana gelebilecek ekonomik zararlara dikkat çekenler var.

Yüksek para cezaları öngörülüyor

Uygulama, Pazartesi gününden itibaren İngiltere'ye giriş yapanların sınır kapılarında ikamet edecekleri adresi ve iletişim bilgilerini resmi görevlilere bildirip, kendilerini bu adreste 14 gün boyunca izolasyon altında tutmalarını öngörüyor. İlgili düzenlemeye göre, buna uymayanlar yüksek para cezalarına çarptırılacak.

Karantina uygulamasına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın, yabancı ülkelerden gelen herkes tabi olacak. TIR şoförleri, sağlık personeli ve geçici tarım işçilerinin yanı sıra, İrlanda, Man Adası ve Manş Takımadaları'ndan gelenler ise uygulamadan muaf tutuluyor.

Hükümet en geç Haziran ayı sonunda uygulamanın bilançosunun çıkarılacağını bildirdi.

"Bir süzgeçten daha fazla delik var"

Yaklaşık 500 seyahat şirketinin dahil olduğu "Quash Quarantine" isimli kampanyadan yapılan açıklamada da, düzenleme ile ilgili olarak "aceleci ve uygulanamaz" ifadeleri kullanıldı. Kampanyanın yöneticisi Paul Charles, Telegraph gazetesine verdiği demeçte, "Uygulanması mümkün olmayan, kötü planlanmış ve ekonomiye zararlı bu hükümet politikasında bir süzgeçten daha fazla delik var" ifadesini kullandı.

dpa / ET,BK

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