 İngiltere’de İşçi Partisi’nin yeni lideri Keir Starmer | AVRUPA | DW | 04.04.2020

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AVRUPA

İngiltere’de İşçi Partisi’nin yeni lideri Keir Starmer

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin yeni lideri Keir Starmer oldu. Partide Brexit uzmanı olan Starmer, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karşıydı.

İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer

İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı 57 yaşındaki Keir Starmer oldu. İşçi Partisi, Starmer'ın selefi Jeremy Corbyn liderliğinde geçen Aralık ayındaki seçimlerden 1935 yılından bu yana kaydedilen en büyük yenilgiyle ayrılmıştı. Sorumluluğu üstlenen Corbyn parti liderliğinden çekileceğini açıklamıştı.

Parti Başkan yardımcılığına ise Eğitim Politikaları Sözcüsü Angela Rayner seçildi. Sonuçlar yaklaşık 600 bin parti üyesinin Şubat ayından bu yana mektup veya internet üzerinden yaptıkları oylama sonucu belirlendi.

Keir Starmer’ın seçilmesi İngiliz sosyal demokratların son yıllarda izlediği sıkı sol eğilimden vazgeçildiği şeklinde yorumlandı. Corbyn ve destekçileri Brexit konusunda kesin bir tavır sergileyemedikleri ve partide antisemit görüşlere göz yumdukları gerekçesiyle eleştiriliyordu. 

Corbyn’in gölge kabinesinde Brexit uzmanı olarak görev yapan Keir Starmer, İngiltere’nin AB’den ayrılmasına karşı çıkıyordu.

Johnson'dan işbirliği çağrısı

Başbakan Boris Johnson Cumartesi günü tüm muhalefet parti liderlerini koronavirüs kriziyle mücadelede işbirliğine çağırdı. "Bu ulusal olağanüstü acil durum zamanlarında birlikte çalışmak zorundayız" diyen Johnson, parti liderlerine gelecek hafta hükümet uzmanlarıyla ortaklaşa bir brifinge katılma çağrısı yaptı.  

dpa,AFP/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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