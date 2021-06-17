 İngiltere′de Delta varyantı hızla yayılıyor | Avrupa | DW | 17.06.2021

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Avrupa

İngiltere'de Delta varyantı hızla yayılıyor

İngiltere'de koronavirüsün Delta varyantının hızla yayıldığı açıklandı. 3 Mayıs-7 Haziran arasında vaka sayısı bu nedenle yüzde 50 arttı.

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İngiltere'de Delta varyantı adı verilen ilk kez Hindistan'da görülen koronavirüs mutantının hızla yayılması nedeniyle vaka sayıları artıyor. Hükümetin yaptırdığı veri analizine göre 3 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında vaka sayısı yüzde 50 arttı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu artış Delta varyantının yayılmasıyla yakından ilintili. Yeni koronavirüs vakalarına özellikle genç ve genellikle aşı olmamış insanlarda rastlandığı açıklandı.

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İngiltere'de yapılan araştırmada BioNTech ve AstraZeneca aşılarının Hindistan kaynaklı Delta varyantının ağır etkilerine karşı çok iyi koruduğu sonucuna varıldı.

Avrupa'da ilk normalleşme adımları atan İngiltere'de yeni tip koronavirüs Delta varyantının hızlı yayılımı nedeniyle tam açılma 19 Temmuz'a kadar ertelendi.

Normalleşmeye başlayan ilk ülkelerden biri olan İngiltere'de daha hızlı yayılan Delta varyantı endişe yaratıyor. Almanya da Delta'ya karşı tetikte. Bu varyant Türkiye'de de görülmüştü.

20 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında yapılan hızlı testlerin sonuçlarına göre vaka sayısı her 11 günde iki kat artış kaydetti. Artışın özellikle ülkenin kuzey batısında olduğu dikkat çekti. Uzmanlar aşılama kampanyaları sayesinde virüsün yayılmasının yeniden frenlenmesini umuyor.

Ülkede 30 milyondan fazla yetişkin, koronavirüsten tamamen korunmak için gerekli olan iki doz aşıyı aldı. Bu da ülke nüfusunun yarısına tekabül ediyor. Ülkede birkaç gün içinde 18 yaş üstü bütün vatandaşların aşılanmaya başlanması planlanıyor. 

İngiltere'deki halihazırdaki vakaların yüzde 90'ında etkili olan Delta varyantı nedeniyle Boris Johnson hükümeti 21 Haziran'da kaldırılması planlanan koronavirüs önlemlerinin dört hafta daha yürürlükte kalmasına karar verdi. Parlamento Çarşamba akşamı söz konusu kararı onayladı. Ancak oylamada Johnson'un Muhafazakâr Partisi'nden 50'den fazla milletvekili hükümetin önlemleri uzatma kararına karşı çıktı. Bu vekiller önlemlerin kaldırılmasını savunuyor.

dpa / HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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