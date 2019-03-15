İngiltere'de dört camiye balyozla saldırı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra İngiltere'nin Birmingham kentinde dört camiye balyozla saldırı düzenlendi. West Midland polisi tarafından yapılan açıklamada, dört caminin de camlarının kırıldığı saldırı sonrasında başlatılan soruşturmaya terörle mücadele ekiplerinin de katıldığı belirtildi.

Polis, saldırının nedeni ve eylemi düzenleyen kişinin kimliğinin henüz bilinmediğini ifade etti. Ayrıca ekiplerin şüpheliye ulaşmak için güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği belirtildi. Dört ayrı saldırının da birbiri ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Camilere saldırı balyozla düzenlendi

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Perşembe sabahı erken saatlerde gerekleşen saldırılar kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından balyozla düzenlendi. Saldırganın camilerin camlarını kırdığı belirtiliyor.

West Midland Emniyet Müdürü Başkomiser Dave Thompson, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yaşanan üzücü olaydan bu yana, West Midland Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ve diğer çalışanlar, camilerde, kiliselerde ve inanç merkezlerinde güveni sağlamak için inanç ortaklarımızla yakın işbirliği içinde" dedi.

Başkomiser açıklamasında toplumda korku, belirsizlik ve ihtilaf yaratmak isteyenlere karşı herkesin birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Hope Not Hate (Nefret Değil Umut) adlı yardım kuruluşu tarafından yürütülen bir anket Birtanyalıların üçte birinin İslam'ı ülkelerinin yaşam biçimine tehdit olarak gördüğünü ortaya koymuştu.

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dpa,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe