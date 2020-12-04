 İngiltere′de aşılama için hazırlıklar son sürat | AVRUPA | DW | 07.12.2020

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AVRUPA

İngiltere'de aşılama için hazırlıklar son sürat

Biontech ve Pfizer'in korona aşısına ilk kullanım izni veren ülke olan İngiltere'de Salı günü aşılama uygulamasına geçiliyor. Şimdilik 20 milyon İngiliz'e yetecek kadar aşı var.

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Kullanım izni verildikten sonra eksi 70 derecelik soğutucu dolaplarla geçen hafta İngiltere'ye sevkiyatı yapılan aşıların Salı gününden itibaren insanlara uygulanmasına geçiliyor. Aşıların dağıtıldığı hastanelerde yoğun bir hazırlık yapıldığı bildirilirken, İngiltere Sağlık Bakanlığı da aşının öncelikle 80 yaşın üzerindekilere, sağlık ve bakımevi çalışanlarına yapılacağını duyurdu.

Planlanan prosedüre göre aşı olanlar birer aşı kartına sahip olacak, üç hafta sonra uygulanması gereken ikinci doz aşı için randevu verilecek ve ayrıca  aşılanacak kişilere hatırlatma uyarısı gönderilecek. İngiliz hükümeti, üretimi Belçika'da yapılan aşının tedariki için gerekirse askeri uçakları havalandıracak. Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği aşı iki doz halinde uygulanıyor.

20 milyon İngiliz'e yetecek kadar

Aşılama işlemlerinin önümüzdeki yıl da devam edeceğine dikkat çeken İngiltere Ulusal Sağlık Dairesi Başkanı Stephen Powis, eğer aşının büyük miktarlarda tedariki sağlanabilirse, futbol stadyumu büyüklüğünde büyük aşı merkezlerinin kurulaşacağını dile getirdi. İngiliz hükümetinin tıbbi danışmanı Chris Whitty de aşılamaya başlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek "sonun başlangıcı" ifadesini kullandı.

İngiltere, aşıya kullanım izni verdikten sonra yaklaşık 40 milyon doz aşı sipariş etmişti. Ancak bir kişiye iki doz halinde yapılan aşı, şimdilik sadece 20 milyon İngiliz'e yetecek miktarda. Bu da İngiltere nüfusunun üçte birinden azına tekabül ediyor.

ABD ve AB'de inceleme sürüyor

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Kurumu (EMA) da Biontech ve Pfizer'in yaptığı kullanım izni başvurusunu henüz inceleme sürecinde. AB ve ABD'de başvuruya Aralık ortasında izin çıkması bekleniyor.

Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlı aşının, yapılan kapsamlı testlerin ardından etkisinin Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı saptanmıştı. Aşının tüm yaş gruplarında ve farklı demografik özellikleri olan kişilerde hemen hemen aynı oranda koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin de görülmediği belirtiliyor. Aşının 65 yaş üstündekilerde ise yüzde 94 koruma sağlıyor.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Biontech ve Pfizer, korona aşısının İngiltere‘de kullanılabilmesi için ruhsat aldı. Halkın aşılanmasına önümüzdeki hafta başlanması planlanıyor. Ancak tedarik zincirinde bazı sıkıntılardan söz ediliyor.  

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