İngiltere'de şampiyona sonrası ırkçılık soruşturması

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İngiltere ile İtalya arasında oynanan final maçısonrası İngiltere Milli Takımı'nın penaltıları kaçıran siyah oyuncuları Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, sosyal medyada taraftarların ırkçı söylemlerine maruz kaldı. Futbolculara yönelik ırkçı söylemler tepkilere neden olurken Metropolitan polis teşkilatı da yaşananların "kabul edilemez" olduğunu belirterek sosyal medyadaki ırkçı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Güney Manchester polisi de maç sonrası Rashford'un bir kafenin duvarında yer alan resminin tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Manchester polis şefi Paul Savill, "Bu utanç verici davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır" dedi.

Bukayo Saka, penaltını kaçırdıktan sonra

Irkçı hakaretlere siyasilerden tepki

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter hesabından ırkçı saldırıları kınayarak "İngiliz takımı, birer kahraman olarak takdir görmeyi hak ediyor, ırkçı söylemlerle aşağılanmayı değil. Bu korkunç tacizin sorumluları utanmalıdır" mesajını paylaştı.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçı tribünlerden izleyen Prens William da Twitter hesabından sert bir açıklama yaptı. Prens, "Dün geceki maçtan sonra İngiliz oyunculara yönelik ırkçı taciz midemi bulandırdı. Oyuncuların bu iğrenç davranışa katlanmak zorunda kalması kesinlikle kabul edilemez. Bu hemen durdurulmalı ve sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

İngiliz Futbol Federasyonu da ırkçı söylemleri "iğrenç" şeklinde nitelendirerek sosyal medya şirketlerini de "bu iğrençliklerden" arındırmak için harekete geçmeye çağırdı. Irkçı davranışlardan etkilenen oyuncuları desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Federasyon, futbol dışındaki ayrımcılık için de hükümetin harekete geçmesini ve ırkçılığa karşı yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istedi. İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Gareth Southgate de oyuncularına yapılan muamelenin "affedilemez" olduğunu söyledi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) de "UEFA, Avrupa Şampiyonası finalinden sonra çok sayıda İngiliz oyuncuya yönelik, ne futbolda ne de toplumda yeri olmayan sosyal medyadaki iğrenç ırkçı hakaretleri en sert şekilde kınar" açıklaması geldi.

Johnson da eleştirilerin hedefinde

Öte yandan ırkçı saldırıları kınayan muhafazakâr Başbakan Johnson da eleştirilerin hedefinde. Johnson, İçişleri Bakanı Priti Patel ile birlikte İngiliz oyuncuların Black Lives Matter hareketinde olduğu gibi sahada diz çökerek ırkçılığa karşı tavır alma eylemini abartılı bulmuş ve ırkçılığın toplumun tamamında olmadığını söylemişti.

İngiliz futbolcular, Şampiyona'da sahaya çıktıklarında diz çökerek ırkçılığı protesto etmişti

Sky News televizyonunda yorumculuk yapan eski futbolcu Gary Neville, Johnson'ın da bu tutumuyla ırkçı hakaretlerden sorumlu olduğunu söyledi. Johnson, ırkçılığa karşı net bir tavır almamakla eleştiriliyor.

Facebook ve Twitter'dan açıklama

Sosyal medya şirketlerinden de yapılan çağrılara yanıt geldi. Instagram'ın da sabihi olan Facebook, ırkçı paylaşımları ve ırkçı paylaşım yapan hesaplarına erişim engeli getirdiklerini duyurdu. Facebook, kurallarını çiğneyenlere karşı harekete geçmeye devam edeceklerinin de altını çizdi. Twitter da ırkçı istismarın içeriklerin platformda yeri olmadığını açıkladı. Irkçı içerikli binden fazla paylaşımı kaldırdığını ve kalıcı olarak kurallarını ihlal edenlerin de hesaplarının kapatıydığını kaydetti.

Pazar akşamı oynanan final maçı, normal süresi ve uzatma bölümünde 1-1 bitmiş, İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları sonunda mağlup etmişti.

Reuters, dpa, AFP/HS, EC

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