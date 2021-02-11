 İngiltere varyantı Avrupa′da yayılıyor | AVRUPA | DW | 12.02.2021

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AVRUPA

İngiltere varyantı Avrupa'da yayılıyor

İlk kez İngiltere’de rastlanan mutasyona uğramış yeni koronavirüs türü Avrupa’da yayılıyor. İtalya ülkedeki yeni vakaların yüzde 18’inin, Fransa ise yüzde 25’inin İngiltere varyantı olduğunu açıkladı.

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Avrupa'da aşılama programı yavaş ilerlerken ve kısıtlama önleleri devam ederken ilk kez İngiltere'de rastlanan mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün Avrupa'da yayılmaya devam etmesi endişe yaratıyor.

İtalya‘da her beş vakadan neredeyse birinin İngiltere varyantı olduğu belirtiliyor. İtalyan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni varyantın vakaların yüzde 17,8'ini oluşturduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında yeni varyantın İtalya'da yayılmaya devam ettiği ve önümüzdeki aylarda ülkedeki egemen koronavirüs türü olabileceği belirtildi.

İtalya'da şu ana kadar toplam 2 milyon 683 bin vaka tespit edilirken, 93 bin kişi da salgında yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni vakaların %25'i İngiltere varyantı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran İngiltere varyantının ülkede tespit edilen yeni vakaların yüzde 25'ini oluşturduğunu söyledi. Veran Fransız hükümetinin gelecek haftalarda yeni kısıtlamalara gidilmesi konusunu istişare edeceğini belirtti.

Fransız bakan, Brezilya varyantının yeni vakaların yüzde 4'ünü, Güney Afrika varyantının ise yüzde 5’ini oluşturduğunu söyledi, ancak bu türlerin yayılmasını engellemek için hala vakitleri olduğunu belirtti.

Fransa 3 milyon 410 bin toplam vaka sayısı ile dünyada salgından en fazla etkilene altıncı ülke konumunda bulunuyor. Ülkede yaklaşık 81 bin kişi de yaşamını yitirdi.

Almanya sınır kontrollerine başlıyor

Öte yandan  Almanya koronavirüsle mücadele kapsamında mutasyona uğrayan türlerin yayılmasını engellemek için sınır kontrollerine başlama kararı aldı. Buna göre 14 Şubat Pazar gününden itibaren Avusturya'nın Tirol bölgesi ile Çekya sınırında kontrollere başlanıyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Avusturya’nın Tirol bölgesi ile Çekya Alman hükümeti tarafından virüs mutasyon bölgeleri olarak belirlendi" dedi. Açıklamada virüsün Almanya'ya gelmesinin engellenmesi amacıyla burada sınır kontrolleri yapılmasının gerekli olduğu vurgulandı. 

Almanya'da hükümet koronavirüs kısıtlamalarının süresinin 7 Mart’a kadar uzatılmasına karar vermişti. 

Dpa, rtr/ SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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