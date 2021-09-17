İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılama programında kaydedilen başarıdan ötürü getirdiği seyahat kısıtlamalarında gevşemeye giderek oluşturduğu seyahat listesinde güncelleme yaptı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye, Pakistan ve Maldivler'in aralarında yer aldığı sekiz ülkenin kırmızı listeden çıkarıldığını açıkladı.

Uluslararası seyahat kısıtlamalarında gevşeme

Shapps, 4 Ekim'den itibaren uluslararası seyahat kısıtlamalarında da esnemeye giderek bu tarihten sonra tek bir "kırmızı liste" uygulayacaklarını söyledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, her üç haftada bir güncellediği seyahat listesinde "trafik ışığı" tabir edilen sistemle Covid-19'la mücadele kapsamında seyahat kurallarını belirliyordu.

Bakanlık web sitesinde yer alan açıklamada "kırmızı listede" yer almayan ülkelerden seyahat eden tam aşılı kişiler için "daha ucuz ve basit" seyahat kuralları uygulanacağı belirtildi. 4 Ekim itibariyle tam aşılı yolcuların İngiltere'ye gelmeden önce test yaptırma zorunluluğu kaldırıldı.

Ekim sonu itibariyle ise tam aşılı yolcuların ve "kırmızı listede" yer almayan ülkelerden gelen ve onaylanan bir aşıyı yaptırmış yolcuların İngiltere'ye geldikten sonraki ikinci günde yapılan PCR testi yerine antijen testi yapabilecekleri kaydedildi.

Kırmızı liste ne anlama geliyor?

Türkiye, 17 Mayıs'tan bu yana İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alıyor. Kırmızı listede bulunan ülkelerden yalnızca İngiliz vatandaşlarının, ya da Birleşik Krallık'ta oturum izni olanların ülkeye girişine izin veriliyordu.

Bu karar sonrası artık bu ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde karantina zorunluluğu uygulanmayacak.

İngiltere'ye seyahat edeceklerin son 10 gün içerisinde kırmızı listede bulunan bir ülkede bulunmaları halinde tam aşılı olsalar bile 10 tam gün süreyle masrafları seyahat edenlerce karşılanmak üzere otelde karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın web sitesinde, otelde 10 günlük karantina masrafı kişi başı 2 bin 285 sterlin, aynı odada kalacak olan bir diğer yetişkin için bin 430 sterlin ve çocuklar için kişi başı 325 sterlin olarak belirtiliyor. Beş yaşından küçük çocuklar için ücret alınmıyor. Otel rezervasyonunun seyahat öncesinde yapılması gerekiyor. Yapılmadığı taktirde 4 bin sterline kadar para cezası ve karantina masrafının seyahat eden kişiden tahsil edileceği belirtiliyor.

Ayrıca seyahat öncesinde koronavirüs testi ve bazı başka formlarında doldurulması gerekiyor.

Reuters,AP, DW/SSB, HS

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