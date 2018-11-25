İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması 11 Aralık'ta

İngiltere'de parlamento, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için hükümetin Brüksel'le yaptığı Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacak. Hiçbir partinin çoğunlukta olmadığı parlamentoda, İngiltere'nin 45 yıllık AB üyeliğini sonlandıracak anlaşmaya dair farklı görüşler var. 11 Aralık'taki oylama öncesinde parlamentoda beş gün sürecek tartışmalarda AB ile köprüleri atmaya hazır Brexit yanlısı milletvekilleri ile anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesini isteyen uzlaşma yanlısı milletvekilleri ve AB yanlısı milletvekilleri kozlarını paylaşacak.

İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephan Barclay parlamentonun onayının almanın kolay olmayacağını söyledi. 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda başkan ve oy vermeyen üyeler çıkarıldığında anlaşmanın onaylanması için 318 oya ihtiyaç var. Parlamentoda Başbakan Theresa May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili var ancak onlarca partili anlaşmaya karşı oy kullanacağını açıklamıştı. Hükümet ortağı Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi (DUP) de anlaşmaya karşı olduğunu belirtiyor. Muhalefetteki İşçi Partisi ise, İngiltere'nin çıkarına olmadığı gerekçesiyle anlaşmayı karşı oy kullanacaklarını belirtiyor.

Anlaşmanın reddedilmesi May'i istifaya götürebilir.

May'i bekleyen zorlu süreç

Ülkeyi yoğun bir siyasi gündem beklerken, Başbakan May'in önümüzdeki günlerde milletvekillerini ve kamuoyunu anlaşmadan yana ikna etmesi için yoğun bir çaba içerisinde olacağı düşünülüyor. May, anlaşmayı reddetmenin daha fazla bölünme ve daha fazla belirsizlik getireceğini savunuyor. May, Pazartesi günü yaptığı açıklamada tüm partileri anlaşmayı desteklemeye çağırarak, "İngiliz halkı bizi referandum sonucuna itibar eden ve ne oy vermiş olursak olalım bizi ülke olarak bir araya getiren bir anlaşma üzerinde mutabık kalmamızı bekliyor" diye konuştu. Haziran 2016'da yapılan referandumda İngilizlerin yüzde 52'si AB'den ayrılmayı onaylamıştı.

May, AB üyelerinin Pazar günü onayladığı anlaşmanın İngiltere parlamentosu tarafından reddedilmesinin tekrar en başa dönülmesi anlamına geldiğini belirtti. Kulislerde yer alan bilgilere göre, May milletvekillerinin İngiltere'yi finansal ve ticari anlamda ciddi sıkıntıya sokabilecek bir uçuruma sürüklemektense, anlaşmayı onaylayacağını düşünüyor.

Anlaşma onaylanırsa

Anlaşma milletvekilleri tarafından onaylanırsa hükümet ciddi bir siyasi krizi atlatmış olacak ve İngiltere 29 Mart 2019 Londra saatiyle 23:00'da AB'den ayrılma sürecini başlatmış olacak. Aralık 2020'ye kadar devam edecek olan geçiş sürecinin sonunda ticari ilişkilerde yeni bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor. Geçiş sürecinde İngiltere resmi olarak AB dışında olacak ama AB'nin kurallarına ve kurumlarına bağlı kalacak.

Anlaşma reddedilirse

Anlaşmanın reddedilmesi halinde İngiltere hükümetinin 21 gün içinde bir "B planı" açıklaması gerekiyor. Parlamentoda yeni bir oylama yapmak seçenekler arasında. Başbakan May ve AB yönetiminin açıklamalarına göre anlaşma üzerinde yeniden müzakere yapmak mümkün değil. Ancak çoğu milletvekili bunu kabul etmiyor ve AB'nin anlaşmayla ilgili şartların değiştirilmesi konusunda ikna edilebileceğini savunuyor.

Anlaşmanın reddedilmesi durumunda May'in istifa edebileceği ve bu durumun ya erken seçimi ya da Muhafazakar Parti'de liderlik yarışını tetikleyebileceği konuşuluyor.

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu'nun da ayrılık anlaşmasını onaylaması gerekiyor ancak o tarafta Londra'daki gibi sancılı bir durum yok. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupalı parlamenterlerin büyük çoğunluğunun anlaşmayı desteklediğini söyledi. Tajani, oylamanın muhtemelen Şubat'ta, en geç Mart'ta yapılacağını belirtti.

AP,dpa/GY,DÇÜ

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