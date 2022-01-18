 İngiltere Başbakanı Johnson özür diledi | Avrupa | DW | 31.01.2022

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Avrupa

İngiltere Başbakanı Johnson özür diledi

İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle sert kısıtlamaların uygulandığı dönemde kalabalık partiler düzenlediği ortaya çıkan İngiltere Başbakanı Johnson özür diledi.

England | Lockdownparty | Bericht von Sue Gray | Statement Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson korona salgını nedeniyle uygulanan kapanmalar sırasında hükümet merkezinde çeşitli partiler düzenlediğine ilişkin açıklanan bir raporun ardından özür diledi. Ancak Johnson, muhalefetin istifa talebini reddetti.

Boris Johnson Londra'da, Pazartesi günü Müsteşar Sue Gray'in merakla beklenen ara raporunu yayınladıktan sonra parlamentoda yaptığı konuşmada, "Özür dilemek istiyorum" dedi.  Johnson, "İnsanların hissettiği öfkeyi anlıyorum" diye konuştu.

Hükümetinin eleştirilerden ders çıkardığını ve bundan sonraki davranışlarını buna göre düzenleyeceğini ifade eden Johnson, "Anladım ve bunu düzelteceğim" ifadesini kullandı. Johnson, halkı hükümetine güvenmeye devam etmeye çağırdı.

Raporda ağır suçlamalar

Gray hazırladığı raporunda, hükümeti ciddi bir liderlik başarısızlığı ve karar verme yetersizliği ile suçladı. Raporda, "Bazı buluşmalar gerçekleşmemeliydi, bazıları da kontrolden çıkmıştı" ifadelerine yer verildi. İşyerinde içki içmeyi önlemek için açık kurallar getirilmesini de isteyen Gray raporda, "Aşırı alkol tüketimi hiçbir zaman profesyonel bir işyerinde uygun değildir" saptamasında bulundu.

Müsteşar Sue Gray

Müsteşar Sue Gray

Gray ayrıca hükümet çalışanlarının kendilerini baskı altında hissettiklerini de belirtti. Bazı çalışanların kaygılarını dile getirdiklerini, ancak bunu çekinerek yaptıklarını vurgulayan Gray, raporda, "Hükümet çalışanlarının uygunsuz davranışlardan şikayet edebilmeleri gerekirdi" ifadesine yer verdi.

Muhalefet, ara raporun açıklanmasının ardından Johnson'ın istifa etmesi yönündeki çağrısını yineledi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Başbakana karşı cezai soruşturma başlatılacağına şüphe yok" dedi.

İskoç Ulusal Partisi Grup Başkanı Ian Blackford ise, Johnson'ı parlamentoyu yanıltmakla suçlayınca oturumdan çıkarılmıştı.

Johnson daha önce yaptığı açıklamalarda yasaları çiğnemediğini savunmuştu.

"Soruşturma haftalar sürer"

Son haftalarda Johnson hakkında kısıtlamalar devam ederken kalabalık eğlenceler düzenlediğine ilişkin çok sayıda ihbar yapılmıştı. Johnson, kendi saflarından da gelen sert eleştiriler karşısında, önce Gray'in hazırlayacağı raporu bekleyeceğini açıklamıştı. Ancak rapora paralel olarak polis soruşturmaları da sürüyor. Soruşturmaların salahiyeti nedeniyle rapor  tam kapsamlı olarak yayınlanmadı. Gray, şimdilik 16 suçlamadan sadece dördü hakkında rapor verebildiğini söyledi. Polis yetkilisi Catherine Roper, 500'ün üzerinde yazılı belge ve 300'den fazla fotoğrafın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Roper, soruşturmanın sonuçlanmasının haftalar alabileceğini kaydetti.

Ara raporda 20 Mayıs 2020'de "kendi içkinizi getirin" sloganıyla, katılımcılardan alkol getirmesi istenen bir eğlenceye ilişkin ayrıntılar ise bulunmuyor. İngiltere basınında, söz konusu eğlenceye hükümet çalışanlarının içki dolu valizlerle geldikleri ve sabahın erken saatlerine kadar dans edip, içki içtikleri yönünde haberler çıkmıştı.

Boris Johnson ve bazı hükümet çalışanları bu tür eğlencelere katılırken halkın yakınlarının cenaze törenlerine gitmesine izin verilmiyordu.

Anketlerde ise İşçi Partisi'nin  oyları Johnson'ın muhafazakar partisini geçtiğini gösteriyor.

Reuters/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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