İngiltere AstraZeneca aşısını da kullanmaya başladı

İngiltere'de, BioNTech-Pfizer aşısından sonra AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının da kullanımına pazartesi gününden itibaren başlandı. Ülke çapında sürdürülen aşı kampanyasında devreye sokulan, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirilen aşı ilk olarak Oxford kentindeki Churchill Hastanesi'nde, 82 yaşındaki Brian Pinker'e yapıldı. Pinker'in aşı olmadan önce yaptığı açıklamada, "Bugün Covid-19 aşısı olacağım için çok mutluyum ve bu aşının Oxford'da geliştirilmiş olmasından da gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yürütülen aşı kampanyasına AstraZeneca aşısının da dahil edilmesinin, "vazgeçilemeyecek bir adım" olduğunu dile getirdi.

AstraZeneca aşısının avantajı

İngiltere'de ilgili kurum tarafından geçen hafta acil ruhsat alan AstraZeneca aşısının, sıfırın altında 70 derecede muhafaza edilmesi gereken BioNTech aşısının aksine buzdolabı sıcaklığında tutulabilir olması lojistik açısından büyük kolaylık sağlıyor. Söz konusu aşı Avrupa Birliği'nde (AB) henüz ruhsat almadığı için AB ülkelerinde kullanılmıyor.

İngiltere hükümetinin AstraZeneca'dan 100 milyon doz aşı ısmarladığı ve şu ilk etapta 520 bin doz aşının teslim edildiği bildiriliyor. Avrupa'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de düzenlene aşı kampanyasında şu ana dek bir milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısı yapıldı. İngiltere'de hükümet koronavirüsle mücadelede kapsamlı ve hızlı bir aşı kampanyası ile olumlu sonuçlar almayı hedefliyor.

AFP,dpa / JD,ET

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