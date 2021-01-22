İngiltere 21 Haziran'da tüm kısıtlamaları kaldıracak

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkenin en büyük idari bölgesi olan İngiltere'de tüm koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran'da kaldırılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Kapanma önlemlerinin dört aşamada gevşetilmesiyle ilgili hükümet planını açıklayan Johnson, okulların 8 Mart'ta, mağazaların 12 Nisan'da açılmasını öngördüklerini, 17 Mayıs'tan itibaren spor etkinliklerine seyircilerin alınmasının planlandığını ve 21 Haziran'dan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılmış olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Çocukların okula gitmesinin hükümet için en öncelikli konu olduğunu belirten Johnson, "Bunun çocukların eğitiminin yanı sıra ruhsal ve fiziksel gelişimleri için de büyük önem taşıdığını biliyoruz" dedi.

Uluslararası uçuşlar 17 Mayıs'tan önce başlamayacak

Johnson, gerekli olmayan uluslararası seyahatlere yönelik kısıtlamaların ise 17 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağını kaydetti. Başbakan, yaz tatili yapmak isteyenlerin önündeki belirsizliği azaltmak ve tatilcilere planlama için zaman sağlamak üzere güvenli seyahat imkanıyla ilgili değerlendirmelerin 12 Nisan'a kadar yayımlanacağını da bildirdi.

Hükümetin Nisan ayında yayımlayacağı değerlendirme, uluslararası seyahatlerin ne zaman ve ne ölçekte yeniden başlatılabileceğiyle ilgili tavsiyeleri içerecek.

Johnson, bir daha başka kapanmaların gündeme gelmemesi için dikkatli ama geri alınmayacak bir plan sunacaklarını açıklamıştı. Hükümet, salgının seyrine göre gevşetme önlemlerinde değişikliğe gidebilecek.

Plan sadece İngiltere için geçerli

Londra merkezli Birleşik Krallık hükümeti sadece İngiltere'deki koronavirüs önlemleri konusunda yetkili. Birleşik Krallık, İngiltere'nin yanı sıra İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşuyor ve İngiltere dışındaki diğer bölgelerin kendi bölgesel hükümetleri bulunuyor.

Birleşik Krallık, şimdiye kadar 120 bini aşan ölü sayısıyla dünyada koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede Aralık ayında başlayan aşı kampanyası çerçevesinde şu an itibarıyla yetişkin nüfusun üçte birinin ilk doz aşısı tamamlandı.

Hükümet Pazar günü yaptığı açıklamada, 50 yaşın üstündekilere Nisan ortası, tüm yetişkinlere ise Temmuz ayı sonuna kadar ilk doz aşıyı sunmuş olmayı hedeflediğini bildirmişti.

AFP,rtr/BK,SSB

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