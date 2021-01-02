İngiltere Şubat ortasına kadar kapanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pazartesi akşamı yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında ülke çapında korona önlemlerinin sertleştirileceğini duyurdu. Virüsün yeni varyantının kontrol altına alınması için ülkenin kapanması gerektiğini söyleyen Johnson, "Bunun anlamı, evimizde kalmak zorunda olduğumuz" diye sözlerini sürdürdü.

Sadece doktor muayenesi ya da iş gibi gerekli eylemler dışında kimsenin dışarı çıkamayacağını söyleyen Johnson, önlemlerin büyük olasılıkla Şubat ortasına kadar yürürlükte kalacağını dile getirdi.

İngiltere'de yeni vaka sayısının rekor seviyelerde yükseldiğini ve ölüm oranlarının yüzde 20 arttığını vurgulayan Johnson, bu durumdan özellikle mutasyona uğramış olan yeni tür koronavirüsün sorumlu olduğuna dikkat çekti. Johnson, virüsün yeni varyantının yüzde 50 ile 70 daha fazla bulaşıcı olduğuna da işaret etti.

İngiltere'de parlamento da tatile ara vererek Çarşamba günü korona gündemiyle toplanacak.

Aralık ayı ortasında İngiltere'de yeni tür koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı açıklanmış, bunun üzerine çok sayıda ülke de İngiltere ile sınırlarını kapatmıştı.

Reuters,AFP/HS,AI

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