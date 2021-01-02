 İngiltere Şubat ortasına kadar kapanıyor | AVRUPA | DW | 04.01.2021

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AVRUPA

İngiltere Şubat ortasına kadar kapanıyor

Mutasyona uğramış koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan İngiltere'de korona önlemleri daha da sertleştirildi. En yüksek alarm düzeyine geçilen İngiltere'de gece yarısından itibaren tüm ülke kapanacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pazartesi akşamı yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında ülke çapında korona önlemlerinin sertleştirileceğini duyurdu. Virüsün yeni varyantının kontrol altına alınması için ülkenin kapanması gerektiğini söyleyen Johnson, "Bunun anlamı, evimizde kalmak zorunda olduğumuz" diye sözlerini sürdürdü.

Sadece doktor muayenesi ya da iş gibi gerekli eylemler dışında kimsenin dışarı çıkamayacağını söyleyen Johnson, önlemlerin büyük olasılıkla Şubat ortasına kadar yürürlükte kalacağını dile getirdi.

Großbritannien | Coronavirus | steigende Infektionszahlen

İngiltere'de yeni vaka sayısının rekor seviyelerde yükseldiğini ve ölüm oranlarının yüzde 20 arttığını vurgulayan Johnson, bu durumdan özellikle mutasyona uğramış olan yeni tür koronavirüsün sorumlu olduğuna dikkat çekti. Johnson, virüsün yeni varyantının yüzde 50 ile 70 daha fazla bulaşıcı olduğuna da işaret etti.

İngiltere'de parlamento da tatile ara vererek Çarşamba günü korona gündemiyle toplanacak.

Aralık ayı ortasında İngiltere'de yeni tür koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı açıklanmış, bunun üzerine çok sayıda ülke de İngiltere ile sınırlarını kapatmıştı. 

Reuters,AFP/HS,AI

©Deutsche Welle Türkçe

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İngiltere AstraZeneca aşısını da kullanmaya başladı

Avrupa’da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de aşı kampanyası hızlı bir biçimde devam ediyor. Bu kapsamda BioNTech aşısından sonra AstraZeneca aşısı da kullanılmaya başlandı.  

Avrupa'da koronavirüs mutasyonu vakaları

İngiltere'de görülmeye başlanan mutasyona uğramış koronavirüs İsveç, İspanya ve Fransa'da da tespit edildi.  

Mutasyona uğramış virüs Japonya’da da görüldü

Japonya’da, İngiltere’den gelen bir uçaktan inen beş kişide mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi. Avrupa’da ise koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı.  

Uğur Şahin: Aşı mutasyona uğramış virüse karşı da etkili

BioNTech aşısının mimarlarından Uğur Şahin, aşıyı 20 kadar virüs varyasyonu üzerinde denediklerini belirterek aşının İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür koronavirüsü üzerinde de etkili olacağına inandıklarını söyledi.  

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Uzmanların mutasyona karşı önerisi kapanma  

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