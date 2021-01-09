 İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor | DÜNYA | DW | 17.01.2021

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DÜNYA

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

Müslüman Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri konusunda "soykırım sınırına yaklaşıyor" değerlendirmesini yapan İngiliz hükümeti, Pekin’e BM temsilcisinin Sincan’a girmesine izin verme çağrısı yaptı.

Uiguren Umerziehungslager in China

Birleşik Krallık hükümeti Çin'e, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Ministers - Thursday 2 July 2020 - Downing Street, London

Dominic Raab

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'den Sincan konusunda daha fazla şeffaflık göstermelerini istedi. "Çin tüm bunların Batı'nın uydurduğu yalanlar olduğunu ve İngiltere'nin bu grubun başını çektiğini söylüyor" diye konuşan Raab, "Bizim söylediğimiz şu: Eğer bu suçlamaları, iddiaları ve raporları reddediyorsanız, her şeyi açığa kavuşturmanın bir yolu var. BM İnsan Hakları Komiseri'nin bu tesisleri ziyaret etmesine izin verin" ifadelerini kullandı.

Soykırım suçlaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab geçen hafta, Sincan bölgesinde Müslüman Uygurların zorla çalıştırılması vasıtasıyla üretilen ürünlere karşı ithalat kontrolü getirdiklerini açıklamıştı.

Londra, Çin'i, Uygurlara karşı "dehşet verici" insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçluyor.

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Çin'in Sincan bölgesinde yüz binlerce Uygurun polis gözetiminde pamuk tarlalarında çalıştırıldığı iddia edildi.

Hazırlanan bir rapor, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman azınlığın gözetim altında tutulduğu kampların sayısının tahminlerin üzerinde olduğunu ortaya koydu. ASPI'nin raporuna göre, bölgede 380 kamp bulunuyor.

Yıllardır İstanbul’da yaşayan Uygur Cevlan Şirmehmet, 2018 yılından beri Sincan'daki ailesine ulaşmakta zorlanıyor. Annesinin cezaevinde olduğunu öğrenen Şirmehmet, ailesinin izini nasıl kaybettiğini DW'ye anlattı.

Bakan Raab, Sincan'daki kampları sert bir dille eleştirmişti. Raab, "Orada yaşananların soykırım sınıfına girip girmediğinin bir mahkeme tarafından belirlenmesi gerekiyor. Ancak çıta oldukça yüksek. Ve açık konuşmak gerekirse, insan haklarını soykırım sınırının altında istismar eden ülkelerle serbest ticaret müzakerelerinde bulunmamamız gerekiyor" demişti. Raab'ın sözleri, Çin ile geçen ay özel yatırım anlaşmasına varan Avrupa Birliği'ne (AB) karşı eleştiri olarak değerlendiriliyor.

Çin ise, Londra'nın ithalat kontrolü kararına karşılık, Birleşik Krallık'a içişlerine karışmaktan vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

Uzmanlar, Çin'in "yeniden eğitim kampları" adını verdiği söz konusu kamplarda en az bir milyon Uygur'un tutulduğunu belirtiyor.

AFP / BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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