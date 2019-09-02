 İngiliz parlamentosu: Türkiye ″öncelikli ülke″ ilan edilsin | AVRUPA | DW | 09.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

İngiliz parlamentosu: Türkiye "öncelikli ülke" ilan edilsin

İngiltere‘de parlamento, Dışişleri Bakanlığını Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerini kamuoyu önünde eleştirmeye ve Türkiye'yi "insan hakları konusunda öncelikli görülmesi gereken ülke" ilan etmeye çağırdı.

Symbolbild Zeitungen in Ketten (Vladimir Voronin - Fotolia.com)

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, küresel basın özgürlüğü konulu raporunda Türkiye'deki ihlallere de değindi.

Raporda, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, basın özgürlüğünü ihlal eden hükümetlerin "kamuoyu önünde utandırılması için daha fazlasını yapması" gerektiği belirtildi. 

Önerdiğimiz linkler

RTÜK Netflix dahil 600'den fazla kuruluştan internet üzerinden yayın için lisans başvurusu aldıklarını duyurdu. İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetim başladı. (03.09.2019)

Türkiye’de bir gazeteci daha saldırıya uğradı. DW Türkçe’ye konuşan gazeteci Levent Uysal, haberleri nedeniyle hedef olduğunu belirterek, "Rahatsız olanlar var, saldırganları onların azmettirdiğini düşünüyorum" dedi. (02.09.2019)

Bianet'in de aralarında bulunduğu 136 adrese erişim engeli tepkiye yol açtı. Türkiye'ye, ifade özgürlüğüne ve bağımsız basına saygı gösterilmesi, erişim engelinin "derhal kaldırılması" çağrısı yapıldı. (07.08.2019)

Bakanlığın, özellikle de İngiltere'nin çıkarları söz konusu olduğunda, sadece kapalı kapılar ardında uyarılarda bulunduğu yönünde bir endişe olduğunu aktaran komite, bu kapsamda verdiği örnekler arasında Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlallerini de saydı.

"Türkiye'de medya özgürlüğü bakımından ciddi azalma oldu. Bize (bu rapor için) oradan yazan gazeteciler, isimlerinin ya da görüşlerinin yayımlanması hâlinde misilleme yapılmasından oldukça korkuyordu" ifadesini kullanan komite,İngiltere Dışişleri Bakanlığını, Türkiye'yi "insan hakları konusunda öncelikli görülmesi gereken ülke" ilan etmeye çağırdı. Raporda ayrıca, Dışişleri Bakanlığının Türkiye'deki ihlalleri "kamuoyu önünde ciddi şekilde eleştirmesi gerektiği" ifade edildi.

Hapisteki gazetecilerin sayısına vurgu

Hapis cezasının gazetecilere yönelik en önemli tehditlerden biri olduğunu belirten komite, Avusturya merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) verilerine göre Türkiye'de şu an 136 gazetecinin hapiste olmasının İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in verdiği bilgiye göre Ağustos 2019 itibarıyla dünya genelinde ise "toplam 399 gazeteci, vatandaş gazeteci ve medya çalışanının" hapiste olduğunu aktaran komite, cezaevindeki bu kişilerin yaklaşık yarısının Türkiye, Çin, Mısır, İran ve Suudi Arabistan'da olduğunu ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ekim 2018'de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü olayın da etkisiyle bir basın özgürlüğü kampanyası başlatmıştı. İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin bugün yayımladığı rapor da bakanlığın bu kampanya doğrultusunda şu ana kadar attığı adımların değerlendirilmesi amacıyla hazırlandı.

 

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Berlin Bildschirm mit Netflix

Türkiye'de internet yayınlarına RTÜK denetimi başladı 02.09.2019

İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetleme devrede. Hukukçular, RTÜK üyeleri ve gazeteci örgütleri, hükümetin hedefinin eleştirel yayınları engellemek olduğu görüşünde.

Levent Uysal Interviewpartner aus Balikesir

Gazeteci Uysal: Haberlerim nedeniyle saldırıya uğradım 02.09.2019

Türkiye’de bir gazeteci daha saldırıya uğradı. DW Türkçe’ye konuşan gazeteci Levent Uysal, haberleri nedeniyle hedef olduğunu belirterek, "Rahatsız olanlar var, saldırganları onların azmettirdiğini düşünüyorum" dedi.

Demo für Pressefreiheit in der Türkei in Berlin

Türkiye'de gazeteciliğin haleti ruhiyesi 03.05.2019

"Türkiye'de gazeteci olmak bir insanın başına gelebilecek en uçları deneyimleme ihtimalidir…" Deneyimli gazeteciler Basın Özgürlüğü Günü'nde deneyimlerini, hayal kırıklıkları ve hayallerini DW Türkçe'yle paylaştı…

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Alan Kurdi gemisi 13 sığınmacıyı kurtarmıştı

Alan Kurdi yardım gemisinde bir intihar girişimi daha

Malta açıklarında bekleyen yardım gemisi Alan Kurdi’de bulunan 17 yaşında bir sığınmacı daha intihar girişiminde bulundu. Gemide bulunan sekiz sığınmacının durumunun kötüleştiği belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  