İngiliz parlamentosu Brexit anlaşmasını reddetti

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) liderleriyle geçen Kasım ayında vardığı ve ülkenin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşması parlamentoda oylandı.

İngiliz milletvekillerinin yaklaşık üçte ikisi, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasına ilişkin şartların belirlendiği anlaşmanın aleyhinde oy kullandı. May'in 18 ay süren müzakereler sonucunda AB liderleriyle imzaladığı tarihi anlaşma, 202'ye karşı 432 oyla reddedildi.

Anlaşmaya muhalefetin yanı sıra May'in kendi partisindeki birçok milletvekili ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi de karşı çıkıyordu.

Güven oylamasına gidilecek

Anlaşmanın reddedilmesinin ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan May liderliğindeki hükümet hakkında güven oylaması yapılması için parlamentoya önerge sundu. Oylama yarın yapılacak.

May, güvenoyu alması hâlinde tüm parti liderleriyle görüşerek "parlamentonun desteğini alabilmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirlemeyi" hedeflediğini söyledi. 2016'daki Brexit referandumunda halkın yaptığı tercihi hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu dile getiren May, "düzenli" bir ayrılık sürecinden yana olduğunu yineledi.

AB'den uyarı

Oylamanın ardından AB liderleri, anlaşmanın reddedilmesinin, İngiltere'yi kaotik bir ayrılık sürecine doğru sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu akşamki oylamayla Birleşik Krallık'ın düzensiz bir şekilde ayrılması riski arttı" ifadesini kullandı. Juncker, "Birleşik Krallık'ı en kısa sürede niyetini netleştirmeye davet ediyorum" diye ekledi. AB Komisyonu Başkanı, masadaki anlaşmanın, Birleşik Krallık'ın AB'den "düzenli bir şekilde ayrılmasını sağlayacak tek yol olduğunu" söyledi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise "Bir anlaşma mümkün değilse ve kimse anlaşma olmadan ayrılmak istemiyorsa, biri sonunda tek olumlu çözümün ne olduğunu söyleme cesaretini gösterecek mi?" diye tweet attı.

May, oylamadan önce yaptığı açıklamada, ret sonucu çıkması hâlinde Birleşik Krallık'ın 29 Mart'ta hiçbir anlaşma olmadan AB'den ayrılması riskiyle karşı karşıya kalacağını ve bu durumun da ülkeyi ekonomi ve güvenlik gibi önemli konularda büyük bir belirsizliğe sürükleyeceğini söylemişti. May, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması için belirlenen 29 Mart tarihinin ertelenmesi ve böylece Brexit koşulları konusunda uzlaşı sağlanabilmesi için zaman kazanılması ya da ikinci bir referandum düzenlenebilmesine imkân tanınması amacıyla yapılan çağrıları ise reddetmişti.

Birleşik Krallık, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'lik sonuçla AB'den ayrılma kararı almıştı.

DW,AFP,dpa,rtr/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe