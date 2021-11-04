İngiliz hükümetinin Brexit Bakanı istifa etti

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) müzakerelerini yöneten İngiltere hükümetinin Brexit Bakanı David Frost görevinden istifa etti. Başbakan Boris Johnson'un ofisinden yayınlanan istifa mektubuna göre, Frost "Brexit'in artık sağlama alındığını" belirterek görevinden ayrılmak istediğini dile getirdi. Mektubunda hükümetin Brexit'in sunduğu fırsatları kullanma zorluğuyla karşı karşıya olduğunu belirten Frost, hükümetin "rotası konusunda" endişeleri olduğunu ifade etti. Forst, AB ile ilişkilerin yeniden kurulmasınun ise "uzun dönemli bir görev" olduğunu belirtti.

Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, Frost Başbakan Johnson'un korona kısıtlamaları, iklim-nötr olma hedefi doğrultusunda yüksek harcamalar yapılması ve vergilerin yükseltilmesi gibi kararlarını onaylamıyordu. Gazete Frost'un yaklaşık bir hafta önce istifasını Johnson'a ilettiği ancak Başbakan Johnson'un Frost'u 2022'nin başına kadar görevde kalması konusunda ikna ettiğine yer vermişti.

Frost'un istifasının eleştirilerin odağındaki Başbakan Johnson için yeni bir darbe olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Salı günü Johnson'un partisi Muhafazakâr Parti mensubu yüz dolayında milletvekili aşı kimliğine ilişkin düzenleme aleyhinde oy kullanmıştı. Muhafazakar Parti 16 Aralık'ta Kuzey Shropshire'da yapılan ara seçimi de kaybetmişti. Johnson, korona politikası ve partisindeki skandallar nedeniyle baskı altında bulunuyor.

Reuters,AFP,dpa/BÖ,EC

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