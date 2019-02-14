İngiliz hükümeti Brexit’i erteleme seçeneğini değerlendiriyor

İngiliz hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmaması halinde, Brexit için öngörülen tarihin iki ay kadar ertelenmesi seçeneğini gözden geçirdiği iddia edildi. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tobias Ellwood Pazartesi günü BBC’ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın kabul edilmemesi halinde, sürenin uzatılması seçeneği ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

The Telegraph gazetesinin haberinde de, İngiltere Başbakanı Theresa May’in sunduğu Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart’a kadar onaylanmaması halinde, İngiliz hükümetinin resmi olarak erteleme başvurusunda bulunacağı öne sürüldü. Haberde, böylelikle anlaşma olmadan Brexit’e karşı çıkanlara destek için bakanların istifalarının engellenmesi hedefleniyor. İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den ayrılması öngörülüyor.

Merkel ile görüşme

AB ile Arap Birliği arasındaki zirve için gittiği Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde de Brexit görüşmelerini sürdüren May, Pazartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme yaptı. İngiliz hükümet yetkilerinin verdiği bilgiye göre, görüşmede Brexit tarihinin ertelenmesi ihtimali derinlemesine ele alınmadı. Hükümet yetkilisi, bu ihtimalden söz edildiğini, ancak konunun Başbakan May tarafından gündeme getirilmediğini belirtti. May’in, erteleme ile alınacak kararların gecikeceği yönündeki görüşünü aktardığı ifade edildi. May’in yanı sıra Merkel’in de kurallara bağlanmış Brexit’ten yana olduğunu vurguladığı kaydedildi.

İngiltere Başbakanı May, Alman mevkidaşı Merkel ile bir araya geldi

İngiltere Başbakanı May, Brexit anlaşmasında AB’den talep ettiği değişikliklerin yapılması için çabalarını da sürdürüyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Pazar günü görüşen May’in Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile de biraraya geldi. May, itirazlara neden olan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesini Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor. Ancak AB, anlaşmada değişikliği reddediyor.

Anlaşma 12 Mart’a oylamaya sunulacak

May’in, Salı günü parlamentoya görüşmelere ilişkin bilgi vermesi planlanıyor. Çarşamba günü de sürece ilişkin oylama yapılacak. Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart’a kadar parlamentonun onayına sunulması öngörülüyor. Brexit anlaşmasının bu hafta içinde parlamentonun onayına sunulması planlanıyordu. Ancak May, Pazar günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın bu hafta içinde parlamentoda oylamaya sunulamayacağını, ama 12 Mart’a kadar sunulmasını temin edeceklerini belirtmişti.

May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda ocak ayında yapılan oylamada reddedilmişti.

AFP,rtr/JD,AÜ

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