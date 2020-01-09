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İncirlik, Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. İnşaatına 1951 yılında başlandı. 1954'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.
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DW Haber'in gündeminde; ABD'den İncirlik tepkisi, Türkiye’den nitelikli işgücünün Almanya’da çalışma şansı artacak, eski Alman vekile Cumhurbaşkanına hakaret davası, Türkiye’den AB’ye yasa dışı yollarla geçenlerin sayısı iki katına çıktı, Ankara’da temizlik işçileri çöpten çıkardıkları kitaplardan kütüphane kurdu.