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İncirlik

İncirlik, Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. İnşaatına 1951 yılında başlandı. 1954'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

DW Türkçe'nin İncirlik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

A staff removes the Iranian flag from the stage after a group picture with foreign ministers and representatives of Unites States, Iran, China, Russia, Britain, Germany, France and the European Union during the Iran nuclear talks at the Vienna International Center in Vienna on July 14, 2015. Iran and six major world powers reached a nuclear deal on Tuesday, capping more than a decade of on-off negotiations with an agreement that could potentially transform the Middle East, and which Israel called an historic surrender. AFP PHOTO / POOL / CARLOS BARRIA (Photo credit should read CARLOS BARRIA/AFP/Getty Images)

İran: Stratejik bir fırsat mı, bataklık mı? 09.01.2020

ABD-İran krizi Türkiye için stratejik bir fırsat mı? Yoksa yine taraf olmaya zorlanacağı yeni bir bataklık mı? Ankara şimdi de öfkeli İranlılar ile öngörülemez Trump arasında yeni bir dış politik sınavla karşı karşıya.

DW Haber - 17.12.2019 17.12.2019

DW Haber'in gündeminde; ABD'den İncirlik tepkisi, Türkiye’den nitelikli işgücünün Almanya’da çalışma şansı artacak, eski Alman vekile Cumhurbaşkanına hakaret davası, Türkiye’den AB’ye yasa dışı yollarla geçenlerin sayısı iki katına çıktı, Ankara’da temizlik işçileri çöpten çıkardıkları kitaplardan kütüphane kurdu.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives for a NATO leaders meeting at The Grove hotel and resort in Watford, Hertfordshire, England, Wednesday, Dec. 4, 2019. As NATO leaders meet and show that the world's biggest security alliance is adapting to modern threats, NATO Secretary-General Jens Stoltenberg is refusing to concede that the future of the 29-member alliance is under a cloud. (AP Photo/Matt Dunham)

FAZ: Erdoğan İncirlik'i kapatırsa Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulanır 17.12.2019

Alman basınında yer alan yorumlarda Türkiye’nin İncirlik ve Kürecik askeri üslerini kapatma tehdidinin yanı sıra Almanya’nın yeni işgücü göçü yasasına ilişkin zirve ön plana çıkıyor.
FILE- In this Dec. 15, 2015, file photo, A U. S. Air Force F-15 fighter jet takes off from Incirlik Air Base near Adana, Turkey. Frayed U.S. relations with Turkey are raising a sensitive question rarely discussed in public: Should the United States remove the nuclear bombs it keeps at a Turkish air base? There is no known evidence that the weapons are at direct risk, but President Donald Trump has threatened to “obliterate” Turkey’s economy if it does not halt its invasion of Syria, and some American arms control experts say the bombs would be safer elsewhere. (AP Photo) |

Alman uzman: Erdoğan’ın İncirlik tehdidi iç politik manevra 16.12.2019

Alman uzman Ulrich Kühn, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İncirlik ve Kürecik’i kapatma tehdidini DW’ye değerlendirdi. Kühn, Ankara’dan gelen çıkışın iç politikaya dönük bir güç gösterisi olduğu görüşünde.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan speaks at an assembly for religious schools, in Istanbul, Saturday, April 13, 2019. Erdogan's ruling party still appealing the results of the local elections in Istanbul, where the opposition has a razor-thin lead and Erdogan said Wednesday election results in Istanbul should be canceled over irregularities.(Presidential Press Service via AP, Pool) |

Erdoğan: Gerekirse İncirlik ve Kürecik’i kapatırız 16.12.2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye olası bir yaptırım uygulaması halinde, İncirlik ve Kürecik tesislerini kapatılabileceğini dile getirdi.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and Nicaragua's Foreign Minister (not seen) hold a joint press conference in Ankara on July 24, 2019. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Türkiye’den ABD’ye İncirlik ve Kürecik tehdidi 11.12.2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400’ler nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı alması durumunda İncirlik ve Kürecik üslerindeki Amerikan varlığının gündeme gelebileceğini söyledi.
Kandidat Muharrem İnce (Intpartner) im Interview. Copyright: DW

Muharrem İnce: Esad ile de görüşürüm 26.05.2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, DW Türkçe'ye verdiği röportajda seçimi kazanması hâlinde Suriye lideri Esad ile görüşebileceğini söyledi. İnce, İncirlik Üssü ile ilgili de açıklama yaptı.

14.01.2018 +++ Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zeigt dem jordanischen General Mahmoud Freihat 14.01.2018 bei der Übergabe von sogenannten Ertüchtigungsprojekten auf der Luftwaffenbasis Marka IAP in Amman in Jordanien einen LKW vom Typ Zetros. (zu dpa Von der Leyen übergibt Jordanien Kleinbusse für Kampf gegen Terror vom 13.01.2018) Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Almanya için Ortadoğu’daki istikrarın çıpası Ürdün 14.01.2018

Türkiye ile gerilimden dolayı İncirlik’ten çektiği askerlerini Ürdün’e taşıyan Almanya, bölgede "sağduyunun" temsilcisi olarak nitelendirdiği Amman’a 18 milyon euroluk askeri yardım yaptı.
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) geht mit Bundeswehrsoldaten am 13.01.2018 in Al-Asrak in Jordanien vor einem Triebwerk eines A320-Tankflugzeugs der Bundeswehr vorbei. Von dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak starten Tornado-Aufklärungsflugzeuge im Rahmen der Mission «Counter Daesh» in Richtung Syrien. Foto: Michael Kappeler/dpa pool/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Almanya Savunma Bakanı: IŞİD operasyonu sürmeli 13.01.2018

Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nü ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, IŞİD’e karşı mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

16.4.2017*** An electoral staff member shows a ballot during the counting process after polls closed in Turkey's tightly-contested referendum on expanding the powers of the president on April 16, 2017 in Diyarbakir, seen as a crossroads in the modern history of the country. Turkey was voting to decide whether to expand the president's powers in a bitterly-contested referendum set to determine the future course of the key NATO member and EU hopeful. / AFP PHOTO / ILYAS AKENGIN (Photo credit should read ILYAS AKENGIN/AFP/Getty Images)

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 26.12.2017

Referandumdan tutuklamalara, Wikipedia yasağından müftü nikahına… 2017 yılında Türkiye'de ülkenin toplumsal ve siyasi tarihine damgasını vuran çok sayıda olay arasında öne çıkanları derledik.
***Archivbild*** COLOGNE, GERMANY - FEBRUARY 10: Turkish and German flags are seen in front of the KoelnArena prior to a speach of the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan at the KoelnArena to the in Germany living Turks on February 10, 2008 in Cologne, Germany. Erdogan is in Germany to attend the Security Conference and he visited the burned down apartment building in Ludwigshafen where nine Turkish people died. (Photo by Vladimir Rys/Getty Images)

Ankara-Berlin arasında gerilim hatları 11.10.2017

Türk-Alman ilişkileri tarihinin en zorlu döneminden geçiyor. Federal Meclis'in soykırım kararından İncirlik krizine, casusluk suçlamalarından Nazi tartışmalarına Ankara-Berlin hattındaki en pürüzlü noktalar...
Illustration picture shows Belgian Fighter Aircraft F16 during a visit to Muwaffaq Salti military airbase in Azraq, part of a two day visit of the Belgian Defence Minister in Jordan, Monday 20 March 2017. Since 2014, Belgian and Dutch militaries units are based in Azraq, part of the war against islamic state. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE |

İncirlik'ten Ürdün'e taşınma tamamlandı 04.10.2017

İncirlik Üssü'nden Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne taşınan Alman askerlerinin Tornada keşif uçaklarıyla birkaç gün içinde göreve başlayacağı bildirildi.

ARCHIV - Ein Bundeswehr-Aufklärungsflugzeug vom Typ Tornado rollt am 10.12.2015 auf der Startbahn des Fliegerhorsts Büchel (Kreis Cochem-Zell) in der Eifel. Die Bundeswehr-Tornados sind aus dem türkischen Incirlik nach Deutschland zurückgekehrt. Die letzte der fünf Aufklärungsmaschinen sei am Montag (31.07.2017) auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz gelandet, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Foto: Harald Tittel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Son Alman askerleri de İncirlik'ten ayrıldı 28.09.2017

Alman birliklerinin İncirlik Askeri Hava Üssü'nden çekilme işlemleri tamamlandı. Almanya Savunma Bakanlığı, üste konuşlu son Alman askerlerinin de çarşamba günü İncirlik'ten ayrıldığını bildirdi.

A Boeing E-3A AWACS of NATO landing at Konya Air Base, Turkey, during Exercise Anatolian Eagle 2013. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: RiccardoxNiccoli/StocktrekxImages RCN100019M a Boeing e 3A AWACS of NATO Landing AT Konya Air Base Turkey during EXERCISE Anatolian Eagle 2013 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright RiccardoxNiccoli StocktrekxImages RCN100019M

Konya ziyaretine basın katılamayacak 31.08.2017

Alman parlamenterlerin de yer aldığı NATO heyetinin Konya ziyaretine basın mensupları katılamayacak. Ziyaretin 8 Eylül'de yapılması planlanıyor.
19.5.2017*** HANDOUT - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) spricht am 19.05.2017 im Tower der Air Base Al Azraq (Jordanien) mit dem jordanischen Kommodore der Air Base Al Azraq und Bundeswehr-Oberst Frank Gräfe (r). Im Streit um deutsche Soldaten auf dem türkischen Nato-Stützpunkt Incirlik erkundet von der Leyen mögliche alternative Standorte in Jordanien. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung der Quelle: Foto: Bundeswehr/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Berlin ile Amman arasında dokunulmazlık pazarlığı 27.08.2017

Der Spiegel'in haberine göre Alman hükümeti Ürdün'de konuşlandırılacak askerleri için Amman'dan dokunulmazlık istiyor. Kısmen şeriat yasalarının geçerli olduğu Ürdün, bu talebi reddediyor.

German Chancellor Angela Merkel attends the opening session of the Asia-Europe Meeting (ASEM) summit in Ulaanbaatar, Mongolia Friday, July 15, 2016. (Damir Sagolj/Pool Photo via AP) | 30.03.2015., Ljubljana, Slovenia - Turkey's President Recep Tayyip Erdogan and President of the Republic of Slovenia Borut Pahor met at the presidential palace. Photo: Borut Zivulovic/FA Bobo/PIXSELL | (c) picture-alliance/dpa/Sagolj/Zivulovic/Kombo

6 maddede Türkiye - Almanya gerginliği 19.08.2017

Türkiye-Almanya ilişkileri zorlu bir dönemden geçiyor. İncirlik krizi ile artan gerginlik, Erdoğan'ın seçimleri boykot çağrısıyla bir kez daha tırmandı. Altı maddede son dönemdeki krizler:
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