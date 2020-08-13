İnce Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlattı

Bin Günde Memleket Hareketi'ne bugün Sivas'ta başlatan Cumhuriyet Halk Parti (CHP) üyesi Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin barışmaya kucaklaşmaya ihtiyacı var. Birisi iktidar, gitmekten korkuyor. Muhalefet, 'Millet ne der, yandaş ne der?' diyerek muhalefet yapmaktan korkuyor. Gençlerin yüzde 70'i yurtdışına gitmek istiyor. Gençler umutsuz. Türkiye siyaset tarihinde ilk kez kararsızlar yüzde 32'yi bulmuş. Böyle bir ortamda biz, Anadolu'dan, Sivas'tan yola çıkıyoruz" dedi.

Türkiye'ye yeni bir umut ve yolun gerektiğini ifade eden İnce, "Dokunsan yıkılacak bir iktidar var ama maalesef muhalefetin oyu artmıyor. 'Sokağa çıkmayalım, terörist demesinler, FETÖ'cü demesinler, vatan haini demesinler' diyen ürkek bir muhalefet var. Ama farketmez. Sen evinde de otursan, bu iktidar sana o yakıştırmaları yapacak. Onun için dokunsan yıkılacak bir iktidarla ürkek bir muhalefet arasına sıkışmış bir Türkiye bize yakışmıyor" eleştirisini yaptı.

"Muhalefet hareketi değiliz"

Bir süredir CHP'den ayrılıp parti kurabileceği spekülasyonları yapılan İnce, "Biz Memleket Hareketi olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız. Tünelin ucundaki ışığı göstermek isteyenleriz biz memleket hareketi olarak puslu havayı dağıtmak isteyenleriz. Umutları yeşertmek isteyenleriz. Kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önerenleriz. Biz bir muhalefet hareketi değiliz, parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz iktidarı iyi eleştirmek hiç değildir. Bizim derdimiz muhalefete muhalefete etmek hiç değildir. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmaktır" diye konuştu.

Sivas’a gitmeden önce İstanbul Havalimanı'nda da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, hakkındaki ihraç tartışmaları için "Benim böyle kaygılarım ve korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum" yanıtını verdi.

"Kucaklaşmaya ihtiyacımız var"

Sivas'a vardığında üzerinde CHP logosu olmayan, ama "Memleket Hareketi" yazılı bir otobüsün üzerinde konuşan İnce, hareketini başlatma tarihini Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kilometre taşlarından Sivas Kongresi’nin 101'inci yıldönümüne denk getirdi.

İnce, 13 Ağustos'ta basın toplantısı düzenletip CHP'den kopmadan yeni hareket başlatma kararı aldığını açıklamıştı. İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar tüm Türkiye'yi dolaşması bekleniyor.

DHA,DW / DBN, HS

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