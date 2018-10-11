 IMF′nin yeni başkanı kim olacak? | EKONOMİ | DW | 04.07.2019

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EKONOMİ

IMF'nin yeni başkanı kim olacak?

Avrupa Merkez Bankası (EZB) başkanlığına aday gösterilen Lagarde’den boşalan IMF başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı merakla bekleniyor.

Christine Lagarde

Christine Lagarde

Avrupa Birliği'ne (AB) üye devlet ve hükümet başkanlarının üzerinde vardığı uzlaşmaya göre, Uluslarası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası'nın (EZB) yönetimini üstlenmesi öngörülüyor. Kasım ayında yeni görevine başlaması beklenen Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın yöneticiliğini üstlenen ilk kadın olacak.

Ancak diğer yandan da, ABD, Çin ve Avrupa arasında ticaret savaşların hüküm sürdüğü bu kritik süreçte Lagarde'dan boşalan IMF başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı ise merakla bekleniyor.

Fransa'da bir dönem maliye bakanlığı da yapan Lagarde, Arjantin veya Yunanistan gibi ekonomik sıkıntı içindeki ülkeler için adeta bir itfaiye görevi gören IMF'deki ikinci görev süresinin yarısını tamamlamıştı ve sözleşmesinin bittiği 2021 yılına kadar görevini sürdürmesi öngörülüyordu. Daha önce Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına getirileceğine dair çıkan söylentileri doğrulamayan Lagarde'ın bu göreve aday gösterilmesi sürpriz oldu.

Bu göreve aday gösterilmekten onur duyduğunu belirten Lagarde, IMF'deki görevlerine geçici olarak ara verdi. Yardımcısı ABD'li ekonomist David Lipton vekaleten başkanlık görevini üstlendi.

IMF başkanlığını Avrupalı bir ismin üstlenmesi bekleniyor

IMF'in başına kimin geçeceği henüz belli değil ama bu kişinin yine bir Avrupalı olması bekleniyor. Geleneksel olarak, IMF'nin yöneticiğini bir Avrupalı, Dünya Bankası'nın yöneticiliğini ise ABD'li bir isim üstleniyor.

IMF'nin başkanlığı için Washington kulislerinde bir çok kişinin adı geçiyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, Finlandiya Merkez Bankası Başkanı  Olli Rehn ile Fransız ekonomistler Francois Villeroy de Galhau ve Benoit Coeure de bu görev için adı geçen uzmanlar arasında bulunuyor.

Bazı ekonomistlere göre IMF'in başına Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin geçmesi de ihtimal dahilinde. Görev süresi Ekim sonunda dolacak olan Draghi, eğer IMF Başkanlığına getirilirse o tarihte 72 yaşına basmış olacak.

Reuters/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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