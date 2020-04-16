IMF'nin Türkiye tahminleri YEP ile örtüşmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) bugün yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomi için 2020 yılı küçülme tahminini yüzde 4,4'e çekti. Kuruluş, Haziran ayındaki raporunda küresel ekonomi için yüzde 5,2'lik bir küçülme öngörmüştü.

IMF raporunda Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) 2020 yılında yüzde 5 küçüleceği tahminine yer verdi. IMF Türkiye ekonomisinin 2021 yılında ise yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program'da (YEP) ise Türkiye'nin pandeminin vurduğu 2020 yılını binde 3 büyüme ile kapatması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin gelecek yılki büyüme hedefi ise yüzde 5,8 seviyesinde. Programda, 2022 ve 2023 yılları için öngörülen büyüme oranı ise yüzde 5 olarak belirlenmişti.

IMF’nin Türkiye için enflasyon tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 11,9 seviyesinde bulunuyor. YEP'te ise enflasyon hedefi 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8 ve 2022 için yüzde 6 olarak belirlendi.

Gelişmekte olan ülkeler

IMF küresel ekonomi için 2021 büyüme tahminini Haziran ayındaki yüzde 5,4'ten yüzde 5,2'ye düşürerek toparlanmanın gelişmekte olan ülkelerdeki zorluklar ve tecrit uygulamaları sonrasında ekonomilerin yavaş açılması nedeniyle beklenenden biraz daha zayıf olacağını belirtti.

IMF Başekonomisti Gita Gopinath hükümet ve merkez bankalarından 12 trilyon dolarlık mali destek ve parasal genişleme sonrası salgının verdiği zararın sınırlandırıldığını kaydederek desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.

Gopinath virüsün tekrar yükselişe geçtiğini belirterek “Eğer daha da kötüleşirse ve tedavi ile aşı olasılıkları azalırsa, ekonomik faaliyetteki faturası ağır olur ve finansal piyasalarda ciddi bir kargaşa ile etkisi daha da güçlenir” ifadelerini kullandı.

Gopinath ekonomik durgunluğun beklenenden “daha az şiddetli” ancak derin olduğunu belirterek “bu felaketten çıkış uzun, düzensiz ve oldukça belirsiz” ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa beklentileri daha iyimser

IMF, 2020 GSYİH tahminini ABD ekonomisi için yüzde 8 küçülmeden yüzde 4,3'e, Euro bölgesi içinse yüzde 10,2'den yüzde 8,3'e çekti. IMF Çin ekonomisi ile ilgili GSYİH tahminini ise yüzde 1,9 büyüme olarak değiştirdi.

IMF Çin dışındaki diğer gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 5,7 küçüleceğini tahmin ediyor. IMF, Hindistan ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde salgının yayılmaya devam ederek turizm ve hammadde gelirlerine bağımlı bu ekonomileri vurduğunu belirtiyor.

Reuters, DW / SSB, BK

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