 IMF′den Davos öncesi ″küresel belirsizlik″ uyarısı | DÜNYA | DW | 21.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

IMF'den Davos öncesi "küresel belirsizlik" uyarısı

Bu yıl birçok liderin katılmayacağı Davos Forumu öncesi IMF, ABD ile Çin arasındaki husumet ve Brexit gibi konuların küresel belirsizlikler yarattığı uyarısında bulundu.

Christine Lagarde

IMF Başkanı Christine Lagarde

İsviçre'nin kayak merkezlerinden Davos kasabasında her yıl düzenlenen ve bu sene 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu öncesi Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) küresel belirsizlik mesajı geldi.

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine işaret ederek "Liderlerin bu belirsizliği derhal çözmesi bir zorunluluk" diye konuştu.

Önerdiğimiz linkler

Yardım kuruluşu Oxfam’a göre zenginle fakir arasındaki makas hızla açılıyor. Kuruluşun raporunda sanayi ülkeleri arasındaki gelir eşitsizliği rekorunun Almanya’ya ait olduğu öne sürülüyor. (21.01.2019)

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına inşa ettirmek istediği duvarın bütçesindeki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan hükümetin kepenk indirmesini gerekçe göstererek Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını belirtti. (10.01.2019)

IMF Başkanı Christine Lagarde da ABD ile Çin arasındaki husumet ve Brexit gibi meselelerin ışığında küresel büyüme tahminlerini aşağıya çekmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Davos'ta zirve öncesi basın mensuplarına konuşan Lagarde "Uzun lafın kısası iki yıllık sağlam bir genişleme sonrası dünya ekonomisi beklediğimizden yavaş büyüyor ve riskler artıyor" dedi. Sözlerine devam eden IMF Başkanı, "Küresel bir resesyon kapıda mı? Hayır. Ama küresel büyümede daha sert bir düşüş riski şüphesiz yükseldi" şeklinde konuştu.

IMF 2019 yılı için küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,7'den 3,5'e düşürmüştü. 2020 tahminleri ise yüzde 3,6'ya çekilmişti.

Trump, Macron ve May katılmayacak

Bu yıl "Küreselleşme 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" teması ile düzenlenen zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May katılmayacağını açıklamıştı.

G7 ülkeleri arasında sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkelerini liderler seviyesinde temsil edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile 2009 yılında yaşadığı "One Minute" krizinden bu yana zirveye katılmıyor. Bu sene Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil etmeleri bekleniyor.

DW,AFP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

G20 Gipfel Buenos Aires Protestmarsch

G20 protestoların gölgesinde yapılıyor 01.12.2018

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G20 Zirvesi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Devlet ve hükümet başkanlarının korunması için yaklaşık 25 bin kişilik güvenlik gücü görev yapıyor.

USA Beginn Frühjahrstreffen IWF und Weltbank Christine Lagarde

IMF: Arjantin görüşmelerinde ilerleme sağlandı 05.09.2018

Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, Arjantinli yetkililer ile yaptıkları görüşmede 50 milyar dolarlık IMF kredisinin ödemesinin hızlandırılması için ilerleme sağladıklarını söyledi.

Argentinien PK Christine Lagarde und Nicolas Dujovne

IMF Arjantin'in kredi miktarını artırıyor 27.09.2018

Uluslararası Para Fonu, Arjantin'e açtığı kredinin miktarını artırıyor. Arjantin'de hükümet, enflasyon ve döviz kriziyle mücadelede tasarruf ve para politikalarına başvuracak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Krim-Brücke, Kertsch, Russland (picture-alliance/dpa/A. Polegenko)

Kerç Boğazı’ndaki iki gemide çıkan yangında 10 kişi öldü

Kerç Boğazı yakınlarında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu iki gemide yangın çıktı. Kaza sonucu en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  