IMF Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5,8'e düşürdü. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. Buna göre, Nisan ayındaki büyüme beklentisi yüzde 6,0 olan Türkiye'nin Temmuz itibariyle 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,8 olarak aşağı yönlü revize edildi. Nisan ayında yayımlanan bir önceki raporda büyüme beklentisi 6,0 olarak gösterilmişti. Raporda 2022 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 olarak öngörüldü. Nisan ayında, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3,5 seviyesindeydi.

Küresel büyüme tahmini yüzde 6

Rapora göre küresel ekonominin 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklenirken 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükseldi. Ancak gelişmiş ekonomilerin büyüme beklentisi artarken, gelişmekte olan ekonomiler için büyüme beklentisi düşürüldü. 2021'de gelişmiş ülkelerin büyüme beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya, gelişmekte olan ekonomilerin büyüme tahmini ise yüzde 6,7'den 6,3'e çekildi.

Raporda ekonomik beklentilerin Nisan ayından bu yana farklılaştığı belirtilirken aşıya erişimin küresel ekonomik toparlanmayı belirleyen ana faktörlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Ancak pandeminin etkilerinin başka ülkelerde devam etmesiyle, şu anda çok düşük enfeksiyon sayıları olan ülkeler için bile ekonomik iyileşmenin garanti edilemediğinin altı çizildi.

'Enflasyon 2022'de eski seviyeleri görür'

Raporda ABD'nin 2021 yılındaki ekonomik büyüme beklentisi yüzde 6,4'ten yüzde 7'ye, İngiltere'nin 2021 yılı büyüme tahmini de yüzde 5,3'den yüzde 7'ye çıkarıldı.

Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 3,6 seviyesinde sabit kalırken İtalya'da ekonominin 2021 yılı için büyüme tahmini yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 4,9'a çıkarıldı. Çin'in ise 2021 ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,4'ten yüzde 8,1'e çekildi.

Raporda ayrıca, gelişmekte olan bazı ekonomilerde yüksek gıda fiyatlarına bağlı olarak enflasyon artışı beklendiğine dikkat çekilse, enflasyon oranlarının 2022'de birçok ülkede salgın öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiği ifade edildi.

DW/DBN, JD

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