İmamoğlu'ndan Soylu'ya: "Bence suç" diye bir şey var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, Fatih Sultan Mehmet türbesi ziyareti sırasında elleri arkada görüntülerden dolayı hakkında başlatılan incelemeyle ilgili sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, görüntülerin kendisine göre suç olduğunu söyleyip, "Böyle bir görüntü olmaz" ifadesi kullanmasıyla ilgili olarak, "Bence suç diye bir şey var mı Anayasa’da? Bakanlık yapıyorsunuz ve 'Bence suç' diye bir yorum yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Anayasa’da ya da kanunda böyle bir tanım olmaz. Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. Bir bakanın, böyle ifadede bulunmasından, ben, hicap duyuyorum; utanıyorum, üzülüyorum" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Süleyman Soylu, söz konusu olayla ilgili bir soruşturma bulunmadığını ve ön inceleme başlatıldığını belirtmiş, görüntülerin kendisine göre suç olduğunu söylemiş ama diğer yandan konuya ilişkin soruşturma izni vermeyeceğini de kaydetmişti.

"Sürece müdahale" suçlaması

Soylu, İmamoğlu'nun Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanını ziyareti konusunda ise durumun farklı olabileceği mesajı vermiş, "Buna soruşturma izni vermek isterim. Açık söyleyeyim soruşturma izni vermek isterim, gönlüm ister ama ona da arkadaşlarım diyorlar ki, ‘Bunun bununla alakası yok. Burada herhangi bir durum söz konusu değil. Buna da (soruşturma izni) vermememiz lazım’ diyorlar. Belki ona da vermeyeceğiz. Vermemek gerekirse vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, Soylu'nun Diyarbakır ziyareti üzerinden, "Ben, aslında buna soruşturma izni veririm" mesajı vermesinin müfettişe gönderdikleri ifadeye etkide bulunma ve sürece müdahale anlamına geldiğini belirterek "Bizim ifademiz daha eline ulaşmadan, müfettiş bunu alıp okumadan, Bakan’ın böyle bir anlayışla, böyle bir dille bu sürece karşılık vermesi çok üzücü" dedi.

DW/BK,JD

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