 İmamoğlu′ndan Haydarpaşa ve Sirkeci tepkisi | TÜRKİYE | DW | 18.10.2019

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TÜRKİYE

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci tepkisi

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB şirketlerinin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinde elenmesine tepki göstererek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Haydarpaşa Garı

Haydarpaşa Garı

İstanbul’da  tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci tren istasyonlarının bazın bölümlerinin kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere kiralanması için açılan ihaleyi Hezarfan Danışmanlık Limited Şirketi kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) açtığı ihalede, ikinci teklif sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum ise teknik hatalar nedeniyle ihaleden elendi.

Hezarfan Danışmanlık Limited Şirketi'nin sahibi Hüseyin Avni Önder daha önce de mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yer aldığı Okçular Vakfı'nın genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.

İhalenin sonucuna tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerinin "hukuksuzca elendiğini” belirterek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda bugün saat 17.00 sıralarında TCDD'de ihale ile ilgili bir toplantı yapıldığını ve bu toplantının kendilerine haber verilmediğini söyledi. İmamoğlu, "Toplantıda kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar İBB'nin bir çalışanı olan, 3 bin TL maaş alan, bir vakfın da geçmişte genel müdürlüğünü yapmış bir şahsa ait şirkete, İstanbul'un en kıymetli Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının arka planındaki kullanım alanları ticari faaliyet yapılmamak üzere 350 bin TL bedelle bizim ihaleye girmemizi engelleyerek, bizden habersiz verdiler” şeklinde konuştu.

"Yasal yollara başvuracağız

Gerekli şartları sağlamadıkları gerekçesinin öne sürüldüğünü belirten İmamoğlu, "Yasal yollara hemen başvuracağız” dedi.

"Pazartesi günü İBB'nin bütün avukatlarıyla suç duyurusunda” bulunacaklarını belirten İmamoğlu, "Bütün hukukçularımız gidecekler 16 milyon insanın hakkını arayacaklar” ifadesini kullandı. "Bunun çok büyük bir mesele olduğunu” söyleyen İmamoğlu, "Tek faaliyeti kültür sanat olan alanın tek verileceği yer İBB iken, sermayesi 10 bin lira” olan bir şirkete bu ihalenin verilmesinin altındaki "Motivasyon nedir?” diye sordu.

İmamoğlu sözlerini “Bu motivasyon neyse başka yerlere de sirayet eder. Onun için hakkımızı arayacağız” şeklinde sürdürdü.

İBB ihalede 100 bin TL teklif sundu

İBB, ihaleye Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş şirketleriyle katıldı. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken İBB aylık 100 bin TL teklif sundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, ihalenin açıldığı 4 Ekim tarihindeki Twitter paylaşımında da, "İhaleyi İstanbullular adına yakından takip edeceğiz” demişti.

DW,DHA/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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