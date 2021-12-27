İmamoğlu ve Soylu arasındaki özel teftiş krizi büyüyor

İçişleri Bakanlığı'nın "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde çalışan 557 personel hakkında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla İBB hakkında özel teftiş başlattığını" açıklamasıyla başlayan kriz büyüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de terörle bağlantılı kişiler çalıştığına dair ihbarlar geldiğini iddia ederken, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek özel teftiş kararına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'na sert eleştiriler yöneltti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı basın toplantısında CHP'li belediyeler olarak teftiş edilmekle bir sorunu olmadıklarını belirten İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi. Soylu'nun 12 Aralık'ta TBMM'de yaptığı açıklamada İBB'de 557 terörist çalıştığını iddia ettiğini, bunun üzerine kendilerinin İBB olarak bir kısım işlemler başlattığını, ancak bu konuda Bakanlığın ne yaptığı ile ilgili hiçbir şey duymadıklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"Yanlış yere soruşturma açıldı"

İçişleri Bakanlığı'nın attığı tweetle İBB hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendiklerini ve böyle bir uygulamaya ilk kez tanık olduğunu belirten İmamoğlu, "Sen bakanlıksın, terörist konusunda netsen tut kulağından götür at hapse. Böyle bir süreç akıllara zarar. İşe girme prosedürleri bellidir, siz işe birini başlatırken adli sicil kaydı istersiniz. Bu belge Adalet Bakanlığı'ndan alınır. Dolayısıyla İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açmış demektir" diye sözlerini sürdürdü.

Soruşturma açılması gereken bir başka yerin de İçişleri Bakanlığı olduğunu savunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenerek "Ben bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanı'nı göreve davet ediyorum" dedi. İmamoğlu, açıklamalarını "'Polis katili, Bylock kullanan kişiler tespit edildi' diyor bakan. Bunu gevrek gevrek basına söylüyor! Madem bunlar tespit edildi, sen ne yapıyorsun orada? Ya ben istihbarat teşkilatı mıyım? Niye oturuyorsun. Derhal istifa etmesi lazım" şeklinde sürdürdü.

Erdoğan'a mektup tepkisi

Açıklamasında 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna sızan mektubuna da işaret eden İmamoğlu, "Ne yazık ki aldatılan bir cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanlığı makamının yanlış şeyler söylemesini istemediğim için bilgilendirmek istedim. Benim mektubum utanılacak bir mektup değildir. 31 Mart seçimlerinde cezaevinden rakibim (Binali Yıldırım) lehine istenen mektup utanılacak bir mektuptur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada kendisine mektup gönderen İmamoğlu'na sert sözlerle yanıt vermiş ve "CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkartıp terörle bağlantılı 45 bin kişi aldı. Utanmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye?" demişti.

İmamoğlu, "İBB Başkanı olarak, 16 milyonluk bir kentin başkanı olarak, İstanbul'da 86 bin çalışanı olan bir belediye başkanı olarak İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını kınadığını" da ifade etti.

"Şehirdeki teröristle mücadele etmeyecek miyiz?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün Ankara'da katıldığı bir toplantı sonrası İBB'ye yönelik başlatılan özel teftişle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, "Buradaki işe alınanlar sadece mahalleleri süpürmüyorlar, burada alınanların bir bölümü ilgili belediyenin çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahipler. Şimdi biz, bunları takip etmeyelim mi? Biz, bunlardan gelebilecek herhangi bir tehdidi öngörerek tedbir almayalım mı? Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve biz bunu yapmak zorundayız" dedi.

15 Temmuz sonrası sadece İçişleri Bakanlığı'ndan 50 bin kişinin ihraç edildiğine dikkat çeken Soylu, "Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz, şehirdeki teröristle mücadele etmeyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da DİYADER diye bir dernek olduğunu ve bu derneğin Abdullah Öcalan tarafından kurulduğunu söyleyen Soylu, bu derneğin referansıyla İBB'ye giren ve çalışan insanlar olduğnu tespit ettiklerini ifade etti. Soylu, iddialarını "Bu arada ihbarlar gelmeye başladı. Daha önce PKK ve KCK ile iltisaklı, hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş; bunun yanı sıra yine başka terör örgütlerinden polisimizin öldürülmesi eylemine katılmış, katkı vermiş ve yargı tarafından da bu tescil edilmiş; yine bütün bunların yanı sıra FETÖ'den ihraç ettiğimiz Bylock kullanıcısı birçok kişinin yoğunlaştırılmış olarak İBB’de işe alındığını gördük" şeklinde sürdürdü.

DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe