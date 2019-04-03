 İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok | TÜRKİYE | DW | 04.04.2019

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TÜRKİYE

İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe'ye verdiği mülakatta oyların tekrar sayımı konusunda "Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus gözükmüyor" dedi.

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İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da devam eden geçersiz oyların tamamının tekrar sayılması işleminin "çok soyut bir bakış" olduğunu söyledi.

İmamoğlu, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, geçersiz oyların tamamının sayılması konusunda bir ısrar olduğunu, ancak bunun "çok soyut, uygulamada da çok olmayan, yapılmamış bir şey" olduğunu ifade etti. "Geçersiz oy sanki hiçbir seçimde olmamış gibi davranmak çok doğru değil" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her seçimde geçersiz oy vardır. Dayanağı varsa elbette sayılsın. Biz oyların sayılmasına elbette karşı değiliz. Ama dayanaksız bir şekilde sayın demek ve bunu çifte standart şeklinde yansıtmak gerçekten doğru bir yöntem değil. Bizim anlatmak istediğimiz buydu."

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İstanbul'daki seçim sonuçlarına itiraza ilişkin açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, eleştirileri reddetti. Yıldırım nihai karar için YSK'yı adres gösterirken, İmamoğlu da Yıldırım'a yanıt verdi. (03.04.2019)

DW Ekonomi Uzmanı Uğur Gürses, palyatif önlemler ve semptom azaltıcı politikaların, gıda enflasyonunun yeniden alevlenmesini engellemeye yetmediğini, Merkez Bankası tahminin de şimdiden geçersiz kaldığını yazıyor. (03.04.2019)

İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, üç ilçede ise tüm oylar tekrar sayılırken, Ankara'dan da benzer bir haber geldi. Başkentteki 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı için tekrar sayım yapılacak. (03.04.2019)

İstanbul’un bazı ilçelerinde itirazlar sonucu oyların sayımının yapıldığını hatırlatan İmamoğlu, konuyla ilgili "Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus gözükmüyor" dedi.

Pazar günkü yerel seçim sonrası AKP, İstanbul'daki geçersiz oyların tekrar sayımı için ilçe seçim kurullarına başvuru yapmış, bu başvuru üzerine 15 ilçede geçersiz; Çatalca, Silivri ve Kartal 1'inci Seçim Bölgesi'nde ise tüm oyların tekrar sayımına başlanmıştı.

Seçimin nihai sonuçları açıklanana kadarki süreçte AKP’nin süreci baskı altında tutmaya çalıştığını belirten İmamoğlu, bunun "kaygı verici" olduğunu belirtti. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın afişlerinin seçimi kazanmış gibi İstanbul’a asılmasını bu baskıya bir örnek olarak gösteren İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sayfasında bir sonuç bulunduğunu ve bunun kendisinin seçimi kazandığını gösterdiğini belirtti.

"Evraklarla ilgili ihbarlar geliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çeşitli evrakların kaçırıldığına dair iddialar konusunda da DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, evrakların kaçırılması ve Büyükşehir Belediyesi içerisinde bazı taşınmalar konusunda ihbarlar geldiğini belirtti.  İmamoğlu, dijital ortamda bazı bilgilerin silinmesiyle ilgili kurumlardan katkı istendiği noktasında "somut tespitlerimiz var" dedi.

Bu iddia ve tespitleri, Büyükşehir Belediyesi’ne hâkim olduktan sonra inceleyeceklerini belirten İmamoğlu, "Elbette ki görevi teslim aldıktan sonra daha somut bir şekilde kamuoyu ile paylaşmamız doğru olacak" dedi.

Burcu Karakaş / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

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İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok  

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