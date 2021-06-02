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ILO

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), sosyal adaletin ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler kuruluşu.

Örgüt, Sözleşme ve Tavsiye Kararları ile işçilerin hak ve menfaatlerini korumaya, çalışma hayatında genellikle daha fazla istismar edilen kadın ve çocuk işçileri özel koruma altına almaya, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

A worker sets up wheels at a factory in Hangzhou in China's eastern Zhejiang province on April 16, 2021. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

ILO: Salgın 108 milyon çalışanı yoksullaştırdı 02.06.2021

Uluslararası Çalışma Örgütü, salgının yarattığı istihdam krizinin 2019'a kıyasla 108 milyon insanı daha yoksul veya aşırı yoksul kategorisine ittiğini açıkladı.
People who lost their jobs wait in line to file for unemployment benefits, following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), at Arkansas Workforce Center in Fort Smith, Arkansas, U.S. April 6, 2020. REUTERS/Nick Oxford TPX IMAGES OF THE DAY

ILO: 2020’de 255 milyon iş kaybı yaşandı 25.01.2021

Koronavirüs salgını sırasında 2009 küresel krizine göre dört kat daha fazla istihdam kaybı yaşandı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2020’de küresel olarak çalışma saatlerinde yüzde 8,8 azalma olduğunu açıkladı.
13.2.2020*** MS Westerdam, a cruise ship that has been turned away by five countries over fears that someone aboard may have the coronavirus, is seen arriving in Sihanoukville port in Cambodia February 13, 2020. REUTERS/Stringer NO RESALES NO ARCHIVES

ILO: 200 bin denizci gemilerde mahsur kaldı 08.06.2020

Uluslararası Çalışma Örgütü koronavirüs önlemleri nedeniyle dünya çapında yaklaşık 200 bin denizcinin gemilerde mahsur kaldığını açıkladı. Çok sayıda denizcinin de görevi başına dönemediğine dikkat çekildi.

Grünanlage mit Hinweisschild an der Zufahrt zum Hauptsitz der Internationalen Arbeitsorganisation und des Internationalen Arbeitsamtes (ILO) in Genf. (Aufnahme von 1995). | Verwendung weltweit

ILO: Salgın 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir 26.03.2020

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) koronavirüs salgınının yaratacağı istihdam kriziyle ilgili tahminlerini aşağı çekti. Örgüte göre salgın, 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir.
Titel: Arbeitsloser Bildbeschreibung: Arbeitsloser in Iran. Stichwörter: Iran, Arbeitsloser Lizenz: Frei, ISNA

ILO: İşsiz sayısına 2,5 milyon daha eklenecek 21.01.2020

Uluslararası Çalışma Örgütü, küresel istihdama ilişkin öngörülerini açıkladı. Dünya genelinde 2020 yılında işsiz sayısına 2,5 milyondan fazla kişinin daha ekleneceği tahmin ediliyor.

LOS ALCAZARES, SPAIN - JULY 28: A tractor kicks up dust as it drives through an unplanted field of the agricultural region of El Campo de Cartagena on July 28, 2017 in Los Alcazares, Spain. El Campo de Cartagena is located along the seaside of El Mar Menor, a coastal salty lagoon. In 2016 pollution due to agricultural and sewage system spilleds in addition to a long drought was reportedly so severe as to render the area close to ecological collapse. Farmers from 'El Campo de Cartagena' were forced to shut down their desalination plant and to use only water supplied from El Canal Tajo-Segura which main reservoirs are nowadays to their history lowest capacity. As the severe drought in Spain's Southeastern regions of Albacete, Guadalajara, Murcia and Almeria continues for a second straight year, water levels of the region's main reservoir are worryingly low. Despite of the national water levels are currently near 50% of its total capacity, the main reservoir feeding these regions are below 13% of their capacity. This prolonged drought and how the government is managing the water sharing among these regions are deeply hitting their economy. According to the Spain's environment ministry figures, Southern Spain's deserts are spreading and a third of the country is at risk of suffering a process of desertification as climate change, droughts, tourism add to farming pressure on the southeastern regions of Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

İklim değişikliği ekonomiyi de vuracak 02.07.2019

Uluslararası Çalışma Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle artacak sıcakların 80 milyon istihdama mal olacağını açıkladı. İklim değişikliğinin zaten halihazırda var olan ekonomik eşitsizliği de güçlendireceği vurgulanıyor.
(190611) -- GENEVA, June 11, 2019 () -- Cypriot President Nicos Anastasiades delivers a speech during the 108th session of the International Labour Conference in Geneva, Switzerland, June 11, 2019. The International Labour Organization (ILO)'s annual International Labour Conference (ILC) runs from June 10-21, marking the 100th anniversary of the organization in Geneva. (/Xu Jinquan) |

ILO iş yerinde şiddet ve tacize karşı sözleşmeyi kabul etti 21.06.2019

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı iş yerinde cinsel şiddet ve tacize karşı ilk küresel sözleşme kabul edildi.

***Symbolbild*** Asian woman working hard on white background

Türkiye çalışma saatlerinde başı çekiyor 06.05.2019

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre Türkiye'de çalışanların yüzde 57'si haftada 48 saatten fazla çalışıyor. ILO raporunda Türkiye'de istihdam piyasasındaki cinsiyet eşitsizliğine de dikkat çekiliyor.
A Bangladeshi Child break bricks at Postogola brick breaking yard in Dhaka, Bangladesh, on June 3, 2017. With over half of the population living below the poverty line, women and children are often forced into hard manual labour such as brick breaking. Working barefoot and with rough untensils, each child worker earns less than 2$ US Dollars per day. (Photo by Mehedi Hasan/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

150 milyonu aşkın çocuk yasa dışı çalıştırılıyor 08.06.2018

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü yaklaşırken Uluslararası Çalışma Örgütü, bu soruna nasıl çözüm geliştirilebileceğini tartışıyor. Örgütün verilerine göre Afrika'da her 5 çocuktan biri çalışıyor.

03.02.2015 ***** FILE - People look at an information board at an employment office in Valladolid, Spain, 03 February 2015. The number of unemployed people in Spain in January rose by 77,980 to a total of 4,525,691, accordingt to official data. EPA/NACHO GALLEGO (zu dpa Arbeitslosigkeit in den Euro-Ländern im Mai unverändert vom 30.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/N. Gallego

Dünyada 71 milyona yakın genç işsiz 21.11.2017

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre dünya genelinde 70 milyon 900 bin genç işsiz var. Gençler arasında işsizlikte başı Arap ülkeleri çekiyor.

* ARCHIV ** ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 04 2005 Turkish and EU flags are pictured in front of front of Beyazit Mosque in Istanbul, Turkey, on Tuesday, 04 October 2005. Turkey and the European Union early Tuesday opened landmark talks on bringing the country into the 25-nation bloc. EPA/TOLGA BOZOGLU +++(c) dpa - Report+++ picture-alliance/dpa/T. Bozoglu

İstanbul'daki ILO toplantısına alt düzey katılım 22.09.2017

Sendikalar tarafından boykot edilecek İstanbul’daki ILO toplantısına Avrupa hükümetleri alt düzeyde katılma kararı aldı. Alman hükümeti, Berlin’den delegasyon göndermiyor.

Turkish President Tayyip Erdogan speaks during a news conference at Ataturk International Airport in Istanbul, Turkey September 8, 2017. REUTERS/Osman Orsal

ILO'da "Erdoğan'ı boykot" krizi büyüyor 13.09.2017

Erdoğan’a tepki olarak ILO’nun İstanbul toplantısını boykot etme kararı alan Avrupa Sendikaları Konfederasyonu, Avrupa hükümetlerine boykota katılma çağrısı yaptıklarını, bazılarından olumlu sinyal aldıklarını açıkladı.
26.03.2010 *** ARCHIV - ILLUSTRATION - Die Beine einer Frau sind am 26.03.2010 bei einer feierlichen Veranstaltung in Berlin zwischen denen ihrer männlichen Kollegen zu sehen. Viele Frauen verdienen auch heute noch im gleichen Job und bei gleicher Qualifikation weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Unternehmensberatung Kienbaum hat das im Auftrag des NRW-Arbeitsministeriums modellhaft im Kreis Unna untersucht. Am 05.02.2016 stellt das Ministerium die Ergebnisse vor. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa (zu dpa/lnw vom 05.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/K. D. Gabbert

Ücret eşitsizliği sürüyor 07.03.2016

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıklanan rapor, istihdam piyasasında cinsiyet eşitsizliğinin sürdüğünü gözler önüne serdi.
UNICEF Kinderarbeit 2015. ***UNICEF-Fotos für die Berichterstattung zum Thema Kinderarbeit. Copyright: UNICEF

Milyonlarca çocuk işçi 12.06.2015

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 12 haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde, dünya üzerinde hala milyonlara çocuğun kötü koşullarda çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekti.
A protestor kicks away a gas canister during clashes with riot police during a 48-hour strike by the two major Greek workers unions in central Athens November 7, 2012. Greek police fired teargas and water cannons to disperse thousands of protesters who flooded into the main square before parliament on Wednesday in a massive show of anger against lawmakers due to narrowly pass an austerity package. REUTERS/Costas Baltas (GREECE - Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS EMPLOYMENT)

Sosyal patlama uyarısı 09.04.2013

Uluslararası Çalışma Örgütü, AB ülkelerindeki istihdam durumunun incelendiği bir rapor yayımladı. Rapora göre, işsizliğin arttığı ülkelerde sosyal patlama riski de büyüyor.
Bayern/ ARCHIV: Feuer brennt in Muenchen fuer eine Fotoillustration auf einem Haufen Ein-Euro-Muenzen (Foto vom 28.06.12). Der Euro ist wegen neuer Sorgen um eine bevorstehende Staatspleite Griechenlands zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen. Die Gemeinschaftswaehrung sackte am Montagmorgen (23.07.12) deutlich unter die Marke von 1,21 Dollar und wurde bei etwa 1,2090 Dollar gehandelt. Zuvor hatte es unter anderem Berichte gegeben, nach denen der Internationale Waehrungsfonds (IWF) seine Hilfen fuer Griechenland einstellen will. Auch die weiter prekaere Finanzlage Spaniens belastete den Euro. (zu dapd-Text) Foto: Joerg Koch/dapd

'Euro'dan çıkarsa, AB yanar' 02.09.2012

Uluslararası Çalışma Örgütü Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkışı durumunda, bunun tüm AB ülkeleri için “çok ciddi sonuçları” olacağı uyarısında bulundu.
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