 ILO: Salgın 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir | EKONOMİ | DW | 26.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

ILO: Salgın 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) koronavirüs salgınının yaratacağı istihdam kriziyle ilgili tahminlerini aşağı çekti. Örgüte göre salgın, 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Cenevre'deki merkezi

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Cenevre'deki merkezi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında 25 milyon kişilik istihdamın yok olacağı yönündeki tahminlerini aşağı çekti. Örgüt, salgının yaratacağı istihdam krizinin çok daha büyük olacağı öngörüsünde bulundu.

ILO 'nun 18 Mart tarihinde, pandeminin küresel ekonomik büyümeye etkisine ilişkin çeşitli senaryoları baz alan analizlerine göre, dünya çapında işsiz sayısının 5,3 milyon ila 24,7 milyon arasında olacağını öngörmüştü.

ILO'nun istihdam politikasından sorumlu departmanının direktörü Sengheon Lee, Perşembe günü Cenevre'de aynı konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Lee, geçici işsizlik, işten çıkarmalar ve tazminat taleplerinin boyutunun ilk etapta tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu söyledi.

Lee, "Yaşanan dev ama geçici şoku modellememize entegre etmeye uğraşıyoruz. Dalgalanmanın boyutu tahminimizden çok daha büyük" dedi. Lee, "Aşağı yönlü bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Projeksiyon çok daha büyük olacak. Önceden tahmin ettiğimiz 25 milyondan  çok daha yüksek" diye konuştu.

2008-2009 küresel finans krizi, küresel çapta 22 milyon kişilik istihdamın kaybolmasına neden olmuştu. ILO’nun yeni tahminleri gelecek hafta yayınlanacak.

Reuters/BÜ,JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD'de iki trilyon dolarlık paket Senato'dan geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato, koronavirüs salgınına karşı hükümetin hazırladığı iki trilyon dolar çapındaki yardım paketini oy birliği ile onayladı. (26.03.2020)  

İtalya koronavirüs nedeniyle fabrikaları da kapattı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya, önlemlerini bir adım ileriye taşıyarak fabrikalarını kapattı. İtalya, fabrikaların faaliyetini durduran ilk ülke oldu. (26.03.2020)  

Covid-19 salgını işletmeleri de dönüştürüyor

Salgın nedeniyle ekonomi ve toplumsal hayattaki zorunlu dönüşümün, gelecek yıllarda yazılım, iletişim, online eğitim, veri depolama, online perakende ve lojistik sektörlerini daha çok ön plana çıkarması bekleniyor. (25.03.2020)  

Benzer içerik

Symbolbild- Ausbruch Coronavirus in den USA

ABD’de işsizlik rekor kırabilir 26.03.2020

ABD’de bir önceki hafta 282 bin kişinin başvurduğu işsizlik maaşına geçen hafta 3 milyon kişi başvurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki işsizlik oranının yüzde 13’e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Italien | Coronavirus: Leere Stühe und Tische in Venedig

+++Canlı Anlatım: Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bini geçti 25.03.2020

Koronavirüs salgınında tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geride bıraktı. Salgın nedeniyle Türkiye'de okullar 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda okuyabilirsiniz.

Arbeitslosigkeit in Kanada

Koronavirüs Alman ekonomisini tehdit ediyor 23.03.2020

Ekonomistler, koronavirüsün Alman ekonomisinde en az yarım trilyon euro zarara, bir milyondan fazla kişinin de işini kaybetmesine yol açacağını tahmin ediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Cenevre'deki merkezi

ILO: Salgın 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) koronavirüs salgınının yaratacağı istihdam kriziyle ilgili tahminlerini aşağı çekti. Örgüte göre salgın, 25 milyondan fazla kişinin işine mal olabilir.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  