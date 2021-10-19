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İlkbahar, yılın dört mevsiminden biri. Kuzey yarım kürede 21 mart - 22 haziran, güney yarım kürede 23 eylül - 22 aralık arasındaki zaman dilimi, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönem.
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Türkiye’nin 41 şehrinde etkili olan şiddetli kuraklık, ülkenin tahıl ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Güneydoğu’da vahim sonuçlara yol açtı. Bahar aylarında yeterli yağış alamayan bölgede ekili alanların yüzde 80’i, yani susuz tarım yapılan tüm araziler kurudu, çiftçiler milyonlarca lira zarar etti.
Türkiye topraklarının yarısından fazlası şiddetli kuraklığın etkisi altında. Ülkenin tahıl ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi de kuraklıktan nasibini aldı. Bahar aylarında yeterli ölçüde yağış alamayan bölgede ekili alanların yüzde 80’i şimdiden kurumuş durumda. Umutları tarladaki ürüne bağlı olan çiftçiler ise borçlarla nasıl baş edeceklerini düşünüyor.
Almanlar için kuşkonmazın yeri ayrı. Bahar geldi mi pazarlar, marketler yeşil ve beyaz kuşkonmazla doluyor. Almanlar kuşkonmaz üretiminde Avrupa şampiyonu. Tüketimi konusunda da ilk sıralara yer alıyor. Her Alman, sezon başına ortalama 1,5 kilo kuşkonmaz yiyor. Nisanda başlayan sezon her yıl 24 Haziran'da son buluyor. Bu süre içerisinde Almanlar yaklaşık 2 milyar adet kuşkonmaz yiyor.