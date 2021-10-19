İlkbahar, yılın dört mevsiminden biri. Kuzey yarım kürede 21 mart - 22 haziran, güney yarım kürede 23 eylül - 22 aralık arasındaki zaman dilimi, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönem.

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