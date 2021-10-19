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İlkbahar

İlkbahar, yılın dört mevsiminden biri. Kuzey yarım kürede 21 mart - 22 haziran, güney yarım kürede 23 eylül - 22 aralık arasındaki zaman dilimi, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönem.

DW Türkçe'nin ilkbahar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

KAYSERI, TURKEY - SEPTEMBER 23: A view of cracked pattern of dry Yay Lake bed in Kayseri, Turkey on September 23, 2021.The effects of drought in September are also felt to a great extent in Yay Lake in Sultan Reeds, which is among the important wetland areas of Turkey and a frequent destination for migratory birds. Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency

Çiftçiler kuraklıktan endişeli 19.10.2021

Türkiye’nin 41 şehrinde etkili olan şiddetli kuraklık, ülkenin tahıl ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Güneydoğu’da vahim sonuçlara yol açtı. Bahar aylarında yeterli yağış alamayan bölgede ekili alanların yüzde 80’i, yani susuz tarım yapılan tüm araziler kurudu, çiftçiler milyonlarca lira zarar etti.

Güneydoğu'da ekinlerin yüzde 80’i kurudu, çiftçiler endişeli 03.06.2021

Türkiye topraklarının yarısından fazlası şiddetli kuraklığın etkisi altında. Ülkenin tahıl ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi de kuraklıktan nasibini aldı. Bahar aylarında yeterli ölçüde yağış alamayan bölgede ekili alanların yüzde 80’i şimdiden kurumuş durumda. Umutları tarladaki ürüne bağlı olan çiftçiler ise borçlarla nasıl baş edeceklerini düşünüyor.

An Egyptian walks past an old mural Mohammed Mahmoud street near Tahrir Square, related to the 2011 uprising that toppled longtime ruler Hosni Mubarak, Cairo, Egypt, Monday, Jan. 25, 2016. The run-up to the anniversary has seen stepped-up security measures in Cairo, a new wave of arrests and security checks in the city's downtown, an area popular with young, pro-democracy activists. (AP Photo/Amr Nabil)

Mısır: Bahar hayalinden puslu geleceğe 26.01.2021

Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan ayaklanmaların üzerinden on yıl geçti. Ancak El Sisi yönetimiyle gelinen nokta, Mısırlıların hayalinden oldukça uzakta.
23.11.2020, Israel, Jerusalem: Medizinisches Personal in Schutzausrüstung bedeckt den Körper eines Mannes, der auf der Intensivstation des Shaare Zedek Medical Center an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben ist. Foto: Oded Balilty/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Koronavirüs gerçekten ne kadar ölümcül? 02.12.2020

Almanya'da korona nedeniyle can kayıpları son haftalarda ciddi bir yükseliş gösteriyor. Günlük vefat sayısı 400'leri buldu. Peki, bu artış ne anlama geliyor? Bahar aylarıyla kıyaslandığında can kayıpları daha mı fazla?
HATAY, TURKEY - JANUARY 23: Turkish commandos swear an oath before they move towards to Syrian border as part of the Operation Olive Branch in Hatay, Turkey on January 23, 2018. Turkey launched Operation Olive Branch on January 20, 2018 at 5 p.m.(1400GMT) in Syriaâs northwestern Afrin region; the aim of the operation is to establish security and stability along Turkish borders and the region as well as to eliminate PKK/KCK/PYD-YPG and Daesh terror groups, and protect the Syrian people from the oppression and cruelty of terrorists. Burak Milli / Anadolu Agency |

MSB: Bahar Kalkanı Harekâtı'nda iki asker şehit oldu 04.03.2020

Milli Savunma Bakanlığı Bahar Kalkanı Harekâtı’nda iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada altı askerin de yaralandığı duyuruldu.

Columns of smoke raise after airstrikes hit town of Saraqeb, in Idlib province, Syria, Thursday, Feb. 27, 2020. Turkey-backed Syrian opposition fighters Thursday retook a strategic northwestern town iof Saraqeb, opposition activists said, and cut off the key highway linking the capital, Damascus, with the northern city of Aleppo, days after the government reopened it for the first time since 2012. (AP Photo/Ghaith Alsayed) |

MSB: Suriye rejimine ait L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür 03.03.2020

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye ordusuna ait L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Viele Junge Syrer kehren nach Syrien zurück. Sie möchten in Idlib kämpfen. (c) Felat Bozarslan

"İdlib’e savaşmaya gidiyorum, cihada gidiyorum abi" 02.03.2020

Türkiye'nin İdlib'de başlattığı operasyon sonrası bazı Suriyeli gençler, Suriye Milli Ordusu saflarında savaşmak için Suriye'ye geçmeye başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Felat Bozarslan'ın haberi.

Columns of smoke raise after airstrikes hit town of Saraqeb, in Idlib province, Syria, Thursday, Feb. 27, 2020. Turkey-backed Syrian opposition fighters Thursday retook a strategic northwestern town iof Saraqeb, opposition activists said, and cut off the key highway linking the capital, Damascus, with the northern city of Aleppo, days after the government reopened it for the first time since 2012. (AP Photo/Ghaith Alsayed) |

Türkiye iki Suriye uçağını düşürdü 01.03.2020

Türkiye, Suriye'nin iki savaş uçağını düşürdü. Hükümet, Suriye'deki operasyonuna "Bahar Kalkanı Harekâtı" adını verdi.

Almanların kuşkonmaz aşkı 19.06.2019

Almanlar için kuşkonmazın yeri ayrı. Bahar geldi mi pazarlar, marketler yeşil ve beyaz kuşkonmazla doluyor. Almanlar kuşkonmaz üretiminde Avrupa şampiyonu. Tüketimi konusunda da ilk sıralara yer alıyor. Her Alman, sezon başına ortalama 1,5 kilo kuşkonmaz yiyor. Nisanda başlayan sezon her yıl 24 Haziran'da son buluyor. Bu süre içerisinde Almanlar yaklaşık 2 milyar adet kuşkonmaz yiyor.

Tokyo çiçek açtı 26.03.2018

Japonya’nın başkenti bu aralar rengarenk. Yılda bir kez de olsa açtıkları süre boyunca şehri renkli bir tabloya çeviren kiraz çiçekleri baharın gelişini müjdeledi.

Çin’de bahar coşkusu 25.03.2018

Çin’de baharın gelişiyle açan rengarenk çiçekler görsel bir şölen yaşattı.
Fahnen der Unesco im Der Nationalpark Thingvellir ( auch Pingvellir ). Er gehört mit dem Wasserfall Gullfoss und den Geysiren des Haukadalur zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands, dem sogenannten Golden Circle. 2004 wurde der Nationalpark durch die UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Hıdırellez ve Islık Dili UNESCO listesinde 07.12.2017

Bahar kutlaması Hıdırellez ve Doğu Karadeniz yöresinde kullanılan ‘kuş dili’ UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne alındı.
25.09.2017****TORONTO, ON - SEPTEMBER 25: Prince Harry (R) and Meghan Markle (L) attend a Wheelchair Tennis match during the Invictus Games 2017 at Nathan Philips Square on September 25, 2017 in Toronto, Canada (Photo by Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation )

Prens Harry oyuncu Meghan Markle'la evleniyor 27.11.2017

İngiltere'de tahtın 5. sıradaki varisi Prens Harry ve oyuncu kız arkadaşı Meghan Markle'ın evlilik kararı aldığı açıklandı. Genç çiftin düğünü bahar aylarında yapılacak.

Berlin Freizeit in der Natur (DW/A.-S. Brändlin)

Berlin'de yapılabilecek en güzel 10 doğa gezisi 24.05.2017

Berlin'de kışlar genelde sert geçer. Ancak bahar ve yaz aylarında etrafı göllerle çevrili başkentte tadı çıkarılabilecek birçok doğa harikası var. İşte onlardan birkaçı:
16.09.2010 ARCHIV - Die Mechatroniker-Lehrlinge Christoph Fahs (l) und Florian Fünfhaus arbeiten am 16.09.2010 in der «Lernfabrik» des bbw-Bildungszentrums in Frankfurt (Oder) an einem Versuchsaufbau. In Berlin werden in diesem Jahr nach Einschätzungen der Industrie- und Handelskammer wieder Hunderte Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn (zu bwo-Korr. vom Sonntag (10.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Alman istihdam piyasasında bahar havası 18.05.2017

Almanya'nın çalışan nüfusu hiç günümüzdeki kadar fazla olmamıştı. İşsizlik yine de çok yüksek. 1 milyon işe ise uygun eleman bulunamıyor.

Tokyo'da büyüleyen bahar kutlaması 03.04.2017

Tokyo’da yüzlerce kişi çiçek açan kiraz ağaçlarının altında bugün baharın gelişini kutladı. Çiçekler dökülmeye başlayana kadar süren bir hafta boyunca milyonlarca kişi muhteşem parkı geziyor.
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