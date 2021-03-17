İlk Biden-Putin buluşması 16 Haziran'da

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teklif ettiği görüşmenin 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşeceği Beyaz Saray ve Kremlin'den neredeyse eş zamanlı olarak yapılan açıklamalarla duyuruldu. Putin, Biden'ın yaptığı yüz yüze görüşme teklifini uzun süre yanıtsız bırakmıştı. Cenevre'deki buluşma, Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başladıktan sonra Putin'le yapacağı ilk görüşme olacak.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in teklifi kabul ettiğini açıklarken buluşmanın gündemiyle ilgili hazırlıkların başladığını da söyledi. Rus-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Peskov, görüşmede salgınla mücadele, bölgesel sorunların çözümü ile birlikte silahlanma kontrolü ve dünyanın stratejik istikrarının ele alınacağını vurguladı. Peskov ayrıca gündemin ayrıntılarının netleşmediğini de sözlerine ekledi.

"Geniş yelpazede" görüşmeler

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Biden ve Putin'in geniş bir yelpazede acil meseleleri görüşeceğini dile getirdi. Amaçlarının ikili ilişkilerde "öngörülebilirlik ve istikrarı yeniden tesis etmek" kaydeden Psaki de görüşmede ele alınacak konularla ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

Beyaz Saray ve Kremlin'in açıklamalarında Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulivan ve Rus Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev arasında hazırlık amacıyla görüşmeler yapıldığı vurgulandı.

Biden, Başkan olarak ilk yurt dışı seyahatini Putin'le buluşması öncesinde 11-13 Haziran tarihlerinde G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'ye gerçekleştirecek. Biden, 14 Haziran'da da NATO zirvesine katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. Biden'ın NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor.

Reuters,dpa,AFP / HS,ET

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