 İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı′na aday oldu | TÜRKİYE | DW | 23.07.2020

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TÜRKİYE

İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Cihaner partiyi daha sola çekeceğini söyledi.

İlhan Cihaner

İlhan Cihaner

Hafta sonunda yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37'inci kurultayı öncesinde Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Cihaner düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada AKP iktidarını eleştirerek, "Yoksullukla yolsuzluk birlikte yayılıyor. Halka yoksulluk düşüyor…İşsizlik ölçülemez boyutlarda, yargı sistemindeki çöküş ise her bir reformla daha da derinleşiyor" ifadelerini kullandı.

Partiye eleştiri

Pandemi sürecinde kurultay düzenlenmesini eleştiren Cihaner, bunun verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde en büyük engel olduğunu kaydetti.

Parti içi demokrasi ile ilgili eleştirilerini kurultayda da dile getireceğini belirten Cihaner, "En güçlü yönetim organı liderin seçtiği Parti Meclisini değil, üyelerin seçtiği Partini Meclisinin temsilci liderlerine ihtiyaç" olduğunu belirtti. Cihaner üye ve delegelerin milletvekilierinin  karar alma süreçlerine katıldığı bir MYK ve Parti Meclisine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Cihaner, "Bizler partimizin demokratik bir örgüt ve yönetim analayışıyla Cumhuriyet'in kazanımlarını sahiplenen çağdaş sol bir siyasetle başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Cihaner, "Partide ortak karar ülkede ortak karar" diyerek parti içi demokrasinin altını çizdi.

DW /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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