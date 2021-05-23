İktidar - derin devlet bir çuvalda

Sedat Peker daha önce Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın 1996'da bir suikaste kurban gitmesiyle ilgili konuşacağını söylemişti. Bu kadar somut bir itiraf ve ifşa beklemiyordum doğrusu. Peker, bu suikastin bizzat tanığı. Mehmet Ağar ile beraber hareket eden Korkut Eken'in Kutlu Adalı'yı öldürmek için "iki profesyonel" ayarlamasını istediğini, kendisinin de kardeşi Atilla Peker'i "Bu işlerde çok iyidir" diyerek "verdiğini", ama suikasti başkalarının yaptığını anlattı. Peker, videoda soyadını yanlışlıkla Yıldırım olarak söylediği kardeşiyle Eken'in Kıbrıs'a gittiğini, ama Adalı ile karşılaşılamadığını, sonra "onlara bağlı başka bir ekibin Adalı'yı öldürdüğünü" söyledi: "Karşılaştık sonra Korkut Abi'yle, 'Abi?' dedim; dedi 'Halloldu o iş." İşte Kıbrıs'ta 25 yıl önce işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin faillerinin hiç de meçhul olmadığı, cinayetin Türkiye'de planlandığı ilk kez bu kadar somut ve yakın bir tanıklıkla anlatıldı. Sedat Peker'in anlattıklarına göre Kutlu Adalı'yı, sırtını devlete dayayan ve çeteleri taşeron olarak kullanan derin devlet öldürdü. O derin devlet bugün de hâlâ ayakta ve sırtını devlete dayamış, elini kolunu sallayarak dolaşmakta. Google'a girip bir arayın, Alaattin Çakıcı'nın da kareye girdiği, Mehmet Ağar'lı, Korkut Eken'li, Engin Alan'lı Bodrum Marina fotoğrafını görürsünüz.

AKP'de Mehmet Ağar etkisi

Mehmet Ağar bugün AKP'nin en kuvvetli destekçilerinden. Adı Kazakistanlı gazeteci Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüyle anılan oğlu Tolga Ağar'ı memleketi Elazığ'da milletvekili yaptı. 2018'deki Elazığ mitinginde, eski başbakan Binali Yıldırım'la beraber sahnedeydi. Sedat Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın da adını hem kokain ticareti, Venezuela'dan açılan yeni yollar ve Kıbrıs'taki suç örgütleriyle beraber çok andı. Mehmet Ağar, Mart 2019'da da "Sağduyunun Birlikteliği" mitinginde Erdoğan'ın yanındaydı. Kısacası, Susurluk'ta karşımıza dikilen derin devletin en önemli aktörü, bugün hâlâ iktidarın ortağı. Derin devlet hala iktidarın ortağı. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz." Şimdi iktidarın başına gelen geliyor, biz de izliyoruz.

Banu Güven

Uğur Mumcu suikasti ve Ağar

Öğrendiklerimize ve Cumhurbaşkanı'nın cevaplaması gereken sorular, halletmesi gereken meselelere geçmeden önce, çok önemli bir başlığı daha açmalıyız elbette. Uğur Mumcu suikasti. Güldal Mumcu, eşine düzenlenen suikastle ilgili Mehmet Ağar'ın "Bir tuğla var, onu çekersem bütün duvar yıkılır" dediğini anlatmış, Ağar çok sonra bunu yalanlamıştı. Hakkında bu kadar iddia olan Mehmet Ağar'ın, Uğur Mumcu suikastıyla ilgili soruşturulması şart. Ama herkes Ağar ile aynı çuvaldayken, bunu kim yapacak?

Tolga Ağar ile ilgili iddiaları kim soruşturacak?

Peker'in uyuşturucu ticaretiyle suçladığı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela seyahatlerini kim araştıracak? Peki ya Kıbrıs bağlantısını?

Diğer sorular ve muhatabı

Sedat Peker'in ifşaatından daha önce öğrendiklerimizi de hatırlatıp, hafıza tazeleyip, soru sormaya devam edelim. Soruların muhatabı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın eski milletvekilinin dövülmesinden, Hürriyet baskınına kadar bir dizi soruyu yanıtlaması gerekiyor.

Hürriyet Gazetesi'ne 2015'te düzenlenen baskını, "Bizim gençlik kolları bu işi beceremez" diyen bir AKP milletvekilinin "ricası" üzerine, Sedat Peker'in yaptırdığını öğrendik. Bu vekilin kim olduğuna dair bir tahminim var, ama adı üzerinde tahmin, yazılmaz. O yüzden soralım. Bu vekil kimdi ve Erdoğan AKP'li bir vekilin Peker'den Hürriyet Gazetesi'ne baskın düzenlemesini talep ettiğini yeni mi duydu? Bugün kendisine sadık bir genel yayın yönetmeni olan Ahmet Hakan'ı kimin dövdürdüğünü bilmiyor mu?

Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği için 2014'te tutuklanan eski milletvekili Fevzi İşbilir'i karakolda ve savcılığa giderken, yine eski bir AKP milletvekili dövdürdü. Peker'in verdiği eşkale göre, bu kişi Erdoğan'ın gençliğinden beri tanıdığı, hemşerisi Metin Külünk'tü. Erdoğan, yakını diyebileceğimiz Külünk'ün Sedat Peker ile ilişkilerini bilmiyor muydu? Metin Külünk'ün, Fevzi İşbilir'i, Peker'in adamlarına dövdürdüğünden Erdoğan'ın haberi yok muydu?

Sedat Peker'e Erdoğan için adam dövdüren Külünk, Almanya'da da tanınan bir isim. O dönem de partinin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Külünk, Almanya'da kurulan AKP'li Osmanen Germania'ya da muhaliflere saldırmaları, bu esnada videoya çekmeleri konusunda talimat vermişti. Metin Külünk'ün bu oluşuma elden 20 bin Euro verdiği, bu parayla silah alındığı da Alman makamlarınca tespit edildi. Ermeni soykırımında Almanya'nın sorumluluğunu tanıyan yasanın Federal Meclis'ten geçmesi üzerine Berlin'de gösteri organize etmeye çalışan Külünk'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na doğrudan rapor verdiği telefon görüşmesi de kayıtlara geçmişti. Soru: Sedat Peker'e karakolda adam dövdüren eski milletvekili Külünk, Erdoğan'ın hayatına ve AKP'ye yeni mi girdi? (Cevabı "Hayır".) Hatırlatalım, Külünk bugün de Erdoğan'ın genel başkanı olduğu AKP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi.

AKP'li "gazeteci" biraderler Hadi ve Süleyman Özışık'ın, Sedat Peker'le İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında laf taşıdıkları ortaya çıktı. Hadi Özışık, Peker'e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz" dediğini, bunu hem kendisine, hem de kardeşi Süleyman'a söylediğini anlattı. Soru: Erdoğan, Hadi Özışık'ın aktardığı gibi, Sedat Peker'i seviyor mu? Bunlarla alakasız gibi görünen bir soru daha, merakımdan soruyorum: Alaattin Çakıcı ile ilgili ne düşünüyor?

Süleyman Soylu TRT'de, rejiyi ele geçirdiği programda, AKP'li bir vekilin Peker'den para aldığını söyleyerek, dikkati kendi üzerinden bu vekilin üzerine çekmeye çalıştı. Sesini ve sadakatini Erdoğan'a duyurmaya çalışır gibi görünürken, parti içinde, ucu Erdoğan'a dokunabilecek bazı gizli saklı işleri de ifşa edebileceği mesajını vermiş oldu. Soylu'nun sözünü ettiği vekil kimdi?

Bu kavganın içindekilerin "Tayyip Abi", "Babamız", "Allah gibi" diyerek yere göğe koyamadıkları Erdoğan'ın yukarıdaki spesifik sorulara cevap vermesinin zamanı. Tabii sorabilen olursa.

Banu Güven

© Deutsche Welle Türkçe