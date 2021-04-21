İklim Zirvesi: ABD, iklim hedeflerini ikiye katladı

ABD Başkanı Joe Biden’ın 26 ​Mart'ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiği davet üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğindeki sanal iklim zirvesi bugün başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliği ile mücadele hedeflerini ikiye katlayarak bu konuda küresel lider olmayı hedefliyor. Biden, yaptığı konuşmada, "Dünyadaki hiçbir ülke bu sorunu yalnız başına çözemez. Hep beraber harekete geçmeliyiz. Küresel ısınmayı sınırlandırmak için en önemli on yılın içindeyiz. Başka bir seçeneğimiz yok, bunu yapmalıyız" dedi. ABD'nin, 2030 yılına kadar sera gazı salımını 2005'e kıyasla yarı yarıya indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Biden'a Almanya Başbakanı Angela Merkel de "Dünyanın ABD'nin katkısına ihtiyacı var" sözüyle destek verdi.

ABD, Çin'den sonra dünyadaki sera gazı salımından sorumlu ikinci ülke. Rakibi Çin, geçen sene, iklim hedefini yükselttiğini açıklamıştı. ABD'nin Barack Obama döneminde konulan önceki iklim hedefi, sera gazı salımını 2005 yılına kıyasla yüzde 26 ila 28 oranında azaltmayı öngörüyordu. Obama'dan sonra başkanlığa gelen Donald Trump döneminde ise ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmiş, belirlenen hedefe de bağlı kalmamıştı. ABD, Biden ile Paris Anlaşması'na geri döndü.

Ülkeler iklim hedeflerini yükseltiyor

Bu hafta İngiltere'nin yeni iklim hedeflerini duyuran Başbakan Boris Johnson, Biden'ın duyurusunun iklim değişikliği ile mücadele konusunda bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Dün, sanal iklim konferansı öncesinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu yeni karbon emisyon hedeflerini belirledi. Üye devletler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gereken geçici anlaşma AB'nin sera gazı emisyonlarının 1990 düzeyine göre 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltılmasını öngörüyor. Daha önceki hedef yüzde 30 düzeyindeydi.

Japonya ve Kanada da yeni iklim hedeflerini duyurdu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını yüzde 40 ile 45 oranında azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Daha önce taahhüt edilen oran yüzde 30 idi.

Japonya ise, doğaya 2013 yılına kıyasal yüzde 46 oranında daha az karbondioksit bırakmak istiyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF, Biden'ın inisiyatifini memnuniyetle karşılarken, Almanya çevre koruma kuruluşları Nabu ve BUND, karara daha temkinli yaklaştı ve şu açıklamayı yaptı: "Avrupa Birliği gibi, ABD de yapılması gerekenin çok gerisinde."

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklıklardaki artışı 1.5 °C'nin altında tutmak hedefleniyor. Bu bağlamda, her beş yılda bir hedeflerin gözden geçirilmesi ve sıkılaştırılması planlanıyor. Yeni hedeflerin Kasım ayında belirlenmesi öngörülüyor.

Greta Thunberg hedefleri yeterli bulmadı

Uluslararası iklim aktivisti Greta Thunberg de İklim Zirvesi'nde konuşma yaptı. "Hala doğrudan ya da dolaylı olarak vergilerle fosil yakıtlara ödenek aktarılıyor olması rezalet" dedi ve koyulan iklim hedeflerinin "çok yetersiz" olduğunu belirtti.

Greta Thunberg

Zirveye Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvede konuşma yaptı. Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için "yoğun çaba harcadıklarını" söyledi. Erdoğan,"İklim değişikliği ile mücadelede yol haritamızı teşkil eden ulusal iklim değişikliği strateji ve eylem planı ile iklim değişikliği uyum strateji ve eylem planını 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. 2015 yılında sunduğumuz ulusal katkı beyanı çerçevesinde 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 21'e varan azalma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters, AP, DW / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe