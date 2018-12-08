İklim değişikliğiyle en az mücadele ABD ve Suudi Arabistan'da

İklim değişikliği ile mücadelede en kötü karneye sahip ülkeler arasında ABD ile Suudi Arabistan başı çekiyor. NewClimate Institute ve Germanwatch'un hazırladığı Küresel İklim Değişikliği Performans Endeksi'nde, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı alan ABD, 60 ülke arasında 59. sırada yer alıyor.

En kötü karneye sahip ülke olarak ise Suudi Arabistan gösteriliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapsa da petrol zengini ülkenin, emisyonu azaltma konusunda hedef koymadığı belirtiliyor.

Ülkelerin sera gazı salınımları, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tüketimleri göz önünde bulundurularak hazırlanan sıralamada ilk üç sıra boş. Nedeni hiç bir ülkenin iklimle mücadelede sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırma hedefine ulaşmak için yeterli katkı sağlamıyor olması.

Türkiye 50'nci sırada

Endekse göre iklimi korumak için en fazla çalışan ülke ise yenilebilir enerji kaynaklarından iyi verim sağlayan İsveç. İsveç'i elektrik ihtiyacının yüzde 42'sini yenilebilir kaynaklardan sağlayan Fas izliyor. Türkiye endekste düşük performansa sahip ülkelerin arasında 50. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'na henüz imza atmadığının vurgulandığı raporda, hükümetin kömüre olan desteğinin eleştiri topladığı belirtiliyor. Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl içinde sanayi devri öncesine kıyasla 2 derecenin, hatta mümkünse 1,5 derecenin altında tutulmasını hedefliyor.

Almanya'ya kömür eleştirisi

Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen BM İklim Konferansı sırasında yayınlanan rapora göre Almanya ise bu yıl 22'nci sıradan 27'nci sıraya geriledi. Bu durumun nedeninin Almanya'nın yüksek linyit kullanımının neden olduğu belirtiliyor. 2019 itibariyle kömürden çıkmayı hedefleyen Almanya'nın gelecek yılki performansında artış görülebileceği vurgulanıyor.

Dünyanın en büyük sera gazı üreticisi Çin'in bu yıl 41'inci sıradan 33'üncü sıraya yükseldiği belirtiliyor. Bunun arkasında Çin'in sera gazı salımında 2014 ile 1026 yılları arasında ciddi bir artış olmaması yatıyor. Ancak 2017 ve 2018'e ait veriler, Çin'in sera gazı salımının yine artışa geçtiğini gösteriyor. Bu nedenle Çin'in gelecek yılki endekste gerilemesi bekleniyor.

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DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe