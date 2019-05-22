 İklim değişikliği arkeolojik mirası da tehdit ediyor | YAŞAM | DW | 11.07.2019

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YAŞAM

İklim değişikliği arkeolojik mirası da tehdit ediyor

Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği donmuş durumdaki arkeolojik kalıntıları da olumsuz etkiliyor.

BdTD Klimawandel Eisschmelze (picture-alliance/dpa/S. M. Olsen)

Bilim insanları iklim değişikliğinin arkeolojik kalıntılar için de zararlı olabileceğini ortaya çıkardı. Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da buzla kaplı arazilerde yapılan incelemelerde toprak altındaki ahşap, kemik veya DNA örneklerinin küresel ısınmanın etkisiyle çürümeye başladığı tespit edildi.

İngiltere'de yayınlanan haftalık Nature dergisinde yer alan habere göre, havaların ısınması yağmur sularının derecelerini de artırıyor. Yağışla birlikte toprağa nüfuz eden ısınmış yağmur suları toprağı da ısıtıyor. Böylece toprak altında aşırı soğuklar nedeniyle onbinlerce yıldır bozulmadan korunan arkeolojik kalıntılar çözülmeye başlıyor.

2016'dan beri Grönland'ın kuzeyinde ve güneyindeki 7 bölgede küresel ısınmanın etkileri üzerine araştırmalar yapan arkeolog Jörgen Hollesen, Viking'lerin anayurdu olarak bilinen alanlarda saç, tüy ve et kalıntıları gibi bazıları 2 bin 500 yıllık olan organik kalıntıların bulunduğunu belirtti. Hollesen, iklim değişikliğiyle ortalama ısının 2,6 derece artması durumunda organik karbon bileşimlerinin çözülmesinin 80 yıl içinde yüzde 30 ila 70 oranında artmasının beklendiğini kaydetti.

Araştırılan bölgelerin bazılarında günümüze kadar bozulmadan korunan kemik veya odun parçaları bulamadıklarını ifade eden Hollesen, bunun sözkonusu bölgelerde küresel ısınmanın etkisini gösterdiği anlamına geldiğini söyledi.

Benzer arkeolojik kalıntılar Kuzey Kutbu'nda da bulunuyor. Bölgede 180 binden fazla arkeolojik alan tespit edildi. ABD'nin Alaska eyaletinde de ısının yol açtığı çözülmeler nedeniyle daha önce donmuş vaziyetteki yüzlerce kalıntı ortaya çıkarılmıştı.

AFP/TY,SB

© Deutsche Welle Türkçe

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