İkinci doz aşılar için yeni düzenleme

Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlerin görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programının başarısına rağmen vaka sayılarında artış eğilimi olduğunu söyledi.

Koca, "Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor" dedi.

Aşı programında yeni düzenleme

Vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen ve aşı olmanın yanında tedbirlere de uyulması gerektiğini hatırlatan Koca, aşılama programında güncelleme yaptıklarını da duyurdu. Koca'nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre Sinovac aşısını olanlar 2'nci doz aşılarını 4 hafta sonra,BioNTech aşısı olanlar ise 2'nci doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra yaptırabilecek.

Şimdiye kadar 60 milyon dozdan fazla aşı uyguladıklarını aktaran Koca, "Başından beri bayramdan önce tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az bir doz aşısını uygulamak istediğimizi ve bayrama böyle ulaşmayı hedef olarak belirledik. Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor" diye sözlerini sürdürdü.

İngiltere uyarısı

Artış eğiliminin son bir haftadır kaydedildiğini ve acı tecrübelerin bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösterdiğini ifade eden Koca, İngiltere'yi tehdit eden Delta varyantına işaret ederek "Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda on binlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor" dedi.

Koca, vatandaşlara bayramda tedbirleri uyulması çağrısında bulunan kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışılmamasını istedi. Koca, "Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım" diye sözlerini sürdürdü.

Koronavirüs tablosu

Koronavirüs tablosuna göre Çarşamba akşamı itibariyle son 24 saatte 6 bin 285 vaka tespit edilirken, 46 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 162 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 61,56, 2'nci doz ortalaması yüzde 29,00 olarak ölçüldü. 1'inci, 2'nci ve 3'üncü doz toplam 59 milyon 471 bin 472 aşı uygulandı.

ANKA,DHA/HS,EC

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