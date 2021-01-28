 İki Boğaziçi öğrencisine tutuklama | TÜRKİYE | DW | 31.01.2021

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TÜRKİYE

İki Boğaziçi öğrencisine tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektöre karşı yürütülen protestolar sırasında Kâbe temalı görsel açtıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan dört öğrenciden ikisinin tutuklandığı bildirildi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası karşısına Kâbe temalı görsel asarak "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işlediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan dört öğrenciden ikisi tutuklandı. İki kişinin ise ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Başsavcılık: PKK dökümanları nedeniyle ikinci bir soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde dini sembollere hakaret edilmesi olayıyla ilgili olarak resen başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur."

Açıklamada ayrıca, "LGBTİ+ isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman" ele geçirildiği belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma daha başlatıldığı ifade edildi.

Boğaziçili öğrenciler: Arkadaşlarımız serbest bırakılsın

Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı. "Direnişimiz gözaltılarınıza, tutuklamalarınıza, baskılarınıza ve saldırılarınıza boyun eğmez" diyen öğrenciler taleplerini şöyle sıraladı: "Tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın, ev hapsi uygulaması kaldırılsın. Polis kampüsü ve çevresini derhal terk etsin. Kayyum Melih Bulu ve tüm kayyumlar derhal istifa etsin. Rektörlük seçimleri, üniversitelerin tüm bileşimiyle demokratik bir biçimde yapılsın. LGBTİ+lara yönelik nefret söylemi suç kapsamına alınsın."

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Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin hazırladığı bir sergi kapsamında asılan resimde Kâbe üzerine şahmeran temalı bir figür ve resimin dört köşesine de LGBTİ+ bayrakları bulunuyordu. Boğaziçili öğrenciler, resim nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Güzel Sanatlar Kulübü ile LGBTİ+ Kulübü'nde "usulsüzce" arandığını savunmuş ve LGBTİ+ bayrakları ile pankartların "suç teşkil ediyormuşçasına" toplandığını belirtmişti. Gelişmeler sosyal medyada da tartışma konusu olurken, Twitter'da #LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır etiketiyle gözaltına alınan öğrencilere birçok destek paylaşımı yapıldı.

DHA,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde günlerdir devam eden rektör protestosuna ilişkin olarak "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz" dedi.  

Rektör Bulu, Sad But True*

"Erdoğan 2018’de Boğaziçi Üniversitesi’nin milli değerlere yaslanmadığı için gönlündeki konuma gelemediğini söylemişti. Melih Bulu’nun şimdiki görevi, Erdoğan’ın gönlünü yapmak." Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.  

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