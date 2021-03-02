 IFJ: Türkiye en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke | DÜNYA | DW | 12.03.2021

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DÜNYA

IFJ: Türkiye en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, 2020'de dünya çapında 65 gazetecinin görevini yaparken öldürüldüğünü, 229 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu açıkladı.

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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2020 yılında dünya çapında 65 gazetecinin mesleklerini icra ederken öldürüldüklerini bildirdi. Yıllık raporunu kamuoyuna sunan IFJ, geçen yıl öldürülen gazeteci sayısının 2019'a göre 17 kişi arttığını belirterek 2020'de gazeteci cinayetlerinin 16 farklı ülkede meydana geldiğini kaydetti.

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TGS Ankara Şubesi, kentte "gazetecilere yönelik polis müdahalelerinde yaşanan artış ve polis şiddetine" karşı suç duyurusunda bulundu.

Polisin, "Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Bunu öğreteceğiz size" diyerek görevi başında müdahale ettiği gazetecinin başvurusu sonuçlandı. AYM, kötü muamele yasağı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlaline hükmetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye’deki basın özgürlüğünün durumunu sayılarla anlatan bir açıklama yayınladı. Örgüt, Türkiye'de medyanın yüzde 90'ının hükümete yakın iş insanlarının kontrolünde olduğunu belirtti.

MHP liderinin sözlerine köşesinde yanıt veren Taha Akyol "milliyetçiliği şiddet seviyesine düşürmekten herkes sakınmalıdır" dedi. RSF ise Bahçeli'nin sözlerini "çok tehlikeli, ciddi bir sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

Türkiye'de en çok satan üç gazeteden biri olan Sözcü, kendilerine kesilen 14.5 milyon TL vergi cezasını hükümetin bir baskı yöntemi olarak kullandığını savunuyor.

IFJ'nin öldürülen gazetecilerle ilgili kayıt tutmaya başladığı 1990 yılından bu yana görevi başında saldırıya kurban giden gazetecilerin toplam sayısı 2 bin 680'e yükselmiş oldu.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, "Meksika'da suç baronlarının zalim hükümranlığı, Pakistan'da aşırılıkçıların uyguladığı şiddet, Hindistan ve Filipinler'de sertlik yanlılarının hoşgörüsüzlüğü, medyada kan akmaya devam etmesinde rol oynadı" dedi.

Meksika cinayetlerde, Türkiye cezaevlerinde ilk sırada

Meksika son beş yılda dördüncü kez gazeteci cinayetlerinde ilk sırada yer alırken 14 gazetecinin öldürüldüğü Meksika'yı 10 cinayetle Afganistan, dokuz cinayetle Pakistan ve sekiz cinayetle Hindistan izledi. Filipinler ve Suriye'de de dörder gazeteci cinayete kurban gitti. Nijerya ve Yemen'de üçer gazeteci öldürülürken diğer cinayetler Irak, Somali, Bangladeş, Kamerun, Honduras, Paraguay, Rusya ve İsveç'te gerçekleşti.

IFJ, gazeteci ölümleriyle ilgili yıllık raporunda, mesleği nedeniyle cezaevinde bulunan gazetecilere de yer verdi. Mart 2021 itibarıyla dünya çapında en az 229 gazetecinin cezaevinde bulunduğuna işaret edilen rapora göre Türkiye "dünyada en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke" oldu.

Rapora göre en az 67 medya çalışanının cezaevinde bulunduğu Türkiye'yi hapisteki 23 gazeteciyle Çin, 20 kişiyle Mısır, 16 kişiyle Eritre ve 14 kişiyle Suudi Arabistan izledi.

IFJ Genel Sekreteri Bellanger, "Demokrasi adını hak eden hiçbir ülke, ifade özgürlüğü aracılarını hapse atamaz" değerlendirmesinde bulundu.

AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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