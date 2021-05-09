 IEA′dan küresel ısınma hedefi uyarısı | DÜNYA | DW | 18.05.2021

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DÜNYA

IEA'dan küresel ısınma hedefi uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı 2050 için belirlenen küresel ısınma hedefine ulaşılabilmesi için yeni fosil yakıt projelerine ve içten yanmalı motorla çalışan otomobil üretimine son verilmesi gerektiğini açıkladı.

Polonya'nın Turov kentindeki termik santral

Polonya'nın Turov kentindeki termik santral

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) iklim zirvesi için hazırladığı raporda, küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesinin ancak yeni petrol, doğal gaz ve kömür projelerinin durdurulması ile mümkün olabileceği sonucuna vardı.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol Salı günü Paris'te yaptığı açıklamada, 2050 yılına kadar ulaşılması kararlaştırılan sıfır emisyon hedefine giden yolun "dar ama ulaşılabilir" olduğunu söyledi. Birol, bunun için gerekli olan ekonomik dönüşümün belki de insanlığın karşılaşacağı en büyük zorluk olacağını sözlerine ekledi.

IEA raporunda, 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşmak için 400'den fazla ara hedef listelendi. Bu bağlamda, şu andan itibaren yeni petrol veya doğal gaz sahalarının oluşturulmasına izin verilmemesi, tüm verimsiz kömür yakıtlı enerji santrallerinin 2030 yılına kadar kapatılması ve 2035 yılına dek içten yanmalı motorlu araçların satışının da sona ermesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca enerji verimliliğinin, şu anda planlanandan üç misli daha hızlı uygulanması gerektiğine dikkat çekilerek, bu nedenle 2030 yılına kadar yılda yüzde dört artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

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Yenilenebilir enerji kaynakları artırılmalı

IEA raporunda yenilenebilir enerji kaynaklarının da güçlü bir şekilde genişletilmesi gerektiği vurgulanarak, böylece aynı zamanda insanlık için refah sağlama fırsatının da yakalanacağı belirtildi. Temiz enerji kaynaklarının insan sağlığı açısından taşıdığı öneme vurgu yapılan raporda, "Örneğin yemek pişirmede temiz enerjinin kullanılması ile 2050 yılına kadar yılda 2,5 milyon insanın erken ölümü önlenebilir" denildi.

Temiz enerji ile birlikte enerji verimliğinin artırılması sayesinde küresel enerji talebinin 2050 yılına kadar bugüne kıyasla yaklaşık yüzde 8 oranında azaltılabileceğine dikkat çekildi.

Raporda fosil enerji kaynaklarının enerji arzındaki, halen beşte dört olan payının 2050'de beşte bire  düşebileceği, 2030 yılına kadar CO2 azaltma hedeflerinin çoğunun şu anda mevcut olan teknolojilerle elde edilebilieceğine de işaret edildi.

Bununla birlikte, 2050 yılına kadar gerekli olan azaltımların yarısının elde edilebilmesi için gereksinim duyulan teknolojilerin ise şu anda sadece deneme ya da prototip aşamasında olduğu belirtildi.

IEA, karbondioksitin (CO2) doğrudan ortam havasından elde edilip, depolanmasını örnek olarak göstererek söz konusu teknolojinin 2050 hedefine ulaşmada "özellikle etkili" olabileceğini vurguladı.

"Fosil yakıt endüstrisinin kalbine saplanan bir bıçak"

Düşünce kuruluşu Ember‘den Dave Jones, Enerji Ajansı'nın BM iklim zirvesi raporunu aynı kuruluşun beş yıl önce hazırladığı raporla kıyasladığında 180 derecelik bir dönüş gördüğünü belirterek, "Bu gerçekten fosil yakıt endüstrisinin kalbine saplanan bir bıçak" ifadesini kullandı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yapılan açıklamada da rüzgar ve güneş enerjisinin  geleceğin parçaları olduğu ve fosil yakıtlara yapılan yatırımların dünya çapında hızlı bir şekilde sona ermesi gerektiği belirtilerek, IEA raporunda da buna dikkat çekildiği kaydedildi.

BM iklim zirvesi Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleşecek. Zirve geçen yıl Kasım ayında yapılması planlanmış, ancak korona salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.

AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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