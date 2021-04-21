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İdam cezası

İşlediği suçun karşılığı olarak ölümüne hükmedilen mahkumlara verilen cezadır.

İdam cezası şu anda dünyada 58 ülkenin yasasında yer alıyor. 102 ülke ise ölüm cezasını yasalarından tamamen çıkarmış durumda. Altı ülkede savaş suçları ya da askeri yasaların ihlal edilmesi gibi istisnai durumlar dışında ölüm cezası öngörülmüyor. Türkiye'de idam cezası 1984 yılından bu yana uygulanmıyor. 2004 yılında da yasalardan çıkarıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi yeniden gündeme geldi.

Bei einer Aktion gegen Folter und Todesstrafe im Iran vor dem Brandenburger Tor in Berlin hängen am 31.03.2017 symbolisch Henkersschlingen von einem Galgen. Daneben ist ein Schild mit einer Rose, einer Schlinge und der Aufschrift Stop zu sehen. Foto: Wolfram Steinberg/dpa | Verwendung weltweit

Af Örgütü: Geçen yıl 483 kişi idam edildi 21.04.2021

Af Örgütü'nün raporuna göre dünyada geçen yıl 483 kişi idam edildi. En fazla idam İran'da gerçekleştirilirken, ABD'de 17 yıl aradan sonra 10 kişinin idam cezası infaz edildi.

The statue of Lady Justice in Turkey, August 2019

Hukuk idam cezasına geçit vermiyor 08.09.2020

MHP lideri Bahçeli’nin "çocukların cinsel istismarı" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak" suçları için istediği idam cezası önerisi hem uluslararası hem de iç hukukta yeni soruları beraberinde getirdi.
MUSTAFA ŞENTOP TBMM BAŞKANI SEÇİLDİ

Şentop’tan Bahçeli’ye idam cezası desteği 04.09.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tekrar başlattığı idam cezası geri gelsin tartışmasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan da destek geldi.Şentop, "Belli suçlara mahsus olmak üzere" idam cezasından yana olduğunu ifade etti.

Devlet Bahceli, Turkey's opposition leader of the Nationalist Action Party, MHP, makes the sign of a Gray wolf as he addresses an election rally in Istanbul, Turkey, Sunday, May 31, 2015. Turkey will hold a general election on June 7, 2015 and approximately 56 million Turkish voters are eligible to cast their ballots to elect the 550 members of the Grand National Assembly.(AP Photo/Emrah Gurel)

MHP lideri Bahçeli’den idam çağrısı 02.09.2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam cezasının hukuk mevzuatına tekrar alınmasının, "iğrenç ve ilkel" suçların işlenmesine karşı caydırıcı olabileceğini dile getirdi.

DW Haber - 17.07.2020 17.07.2020

Çocuklarımız değil darbenin siyasi ayağı yargılansın diyen Çetinkaya tutuklandı, idam cezası alan İranlı 3 genç için Türkiye'ye eleştiri getiriliyor, Ankara'da BM önünde açlık grevi yapılıyor.

DW Haber - 27.05.2020 27.05.2020

DW Haber'de bugün; “Türkiye salgında OECD’de en iyi performans gösteren ülkelerden biri”; “Bizi kim koruyacak” mesajı atan Dr. Çevli Covid-19’dan öldü; “ABD’de siyah olmak idam cezası olmamalı”; Cumartesi Anneleri’nin eylemi 25 yaşında.

ARCHIV 2013 +++ epa03646777 The feet of one of three men convicted of murder (R) and of an official (L) are seen prior to a hanging, outside the Central Prison of Kuwait, near Kuwait City, Kuwait, 01 April 2013. Kuwaiti authorities hanged three convicted murderers, in the first executions to take place in the Gulf emirate since 2007. An Interior Ministry official said that the three were a Saudi national, a Pakistani, and a Bidoun - a member of Kuwait's stateless minority. EPA/RAED QUTENA |

Suudi Arabistan’a “idam cezasını kaldır” çağrısı 28.04.2020

Suudi Arabistan, terör suçundan hüküm giymemiş 18 yaşından küçükler için idam cezasını uygulamayacağını duyurdu. Uluslararası Af Örgütü ise bu cezanın tümüyle kaldırılması gerektiğini açıkladı.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 08: A man holds a poster of Saudi journalist Jamal Khashoggi during a protest organized by members of the Turkish-Arabic Media Association at the entrance to Saudi Arabia's consulate on October 8, 2018 in Istanbul, Turkey. Fears are growing over the fate of missing journalist Jamal Khashoggi after Turkish officials said they believe he was murdered inside the Saudi consulate. Saudi consulate officials have said that missing writer and Saudi critic Jamal Khashoggi went missing after leaving the consulate, however the statement directly contradicts other sources including Turkish officials. Jamal Khashoggi a Saudi writer critical of the Kingdom and a contributor to the Washington Post was living in self-imposed exile in the U.S. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Kaşıkçı cinayetinde beş sanığa idam cezası 23.12.2019

Suudi Arabistan'daki mahkeme, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada beş kişiyi idama mahkum etti. Savcılık kilit isimlere herhangi bir suçlamada bulunmadı.
21.12.2019 *** A policeman stands guard outside the central jail, as the court delivered the verdict on a blasphemy case, in Multan on December 21, 2019. - A Pakistani court on December 21 sentenced a university professor to death for blasphemy under a law that critics say is often used to target minorities and liberal activists. (Photo by SS MIRZA / AFP) (Photo by SS MIRZA/AFP via Getty Images)

Profesöre dine hakaretten idam cezası 21.12.2019

Pakistan’da Cüneyd Hafız (33) adlı bir profesör dine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.
ARCHIV 2013*****FILE PHOTO: Pakistan's former President and head of the All Pakistan Muslim League (APML) political party Pervez Musharraf salutes as he arrives to unveil his party manifesto for the forthcoming general election at his residence in Islamabad April 15, 2013. REUTERS/Mian Khursheed/File Photo

Pakistan'ın eski lideri Müşerref'e idam cezası 17.12.2019

Pakistan eski lideri Pervez Müşerref idam cezasına çarptırıldı. Müşerref darbeyle elde ettiği iktidarı sırasında olağanüstü hal ilan ederek, anayasayı askıya almakla suçlanıyor.

21.06.2016 A picture taken on June 21, 2016 shows the entrance of the State Council's building, Egypt's highest administrative court, in Cairo. The Egyptian State Council quashed a government decision to hand over two Red Sea islands to Saudi Arabia, judicial sources said, overruling a deal that had sparked public outrage. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

Mısır'da terör suçundan mahkum olan sanığa idam cezası 17.11.2019

Mısır'da 16 güvenlik görevlisini öldürmekten mahkum olan sanık pazar günü idam cezasına çarptırıldı.

04.09.2019, Südafrika, Cape Town: Eine Frau hält während eines Protestes ein Schild mit dem Bild der kürzlich vergewaltigten und getöteten 19-jährigen Studentin der Universität Kapstadt, Uyinene Mrwetyana, in die Luft. Unmittelbar vor dem Start der Afrikatagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Kapstadt haben hunderte Südafrikanerinnen gegen die grassierende Gewalt gegen Frauen im Land demonstriert. Foto: -/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Mandela’nın torunu idam cezası istedi 07.09.2019

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüz binlerce kadın tecavüz ve cinsel şiddetin her türlüsüne karşı kampanya başlattı. Eylemleri destekleyen Ndileka Mandela idam cezasının tekrar yürürlüğe girmesini istedi.
President Donald Trump speaks about the mass shootings in El Paso, Texas and Dayton, Ohio, in the Diplomatic Reception Room of the White House, Monday, Aug. 5, 2019, in Washington. Vice President Mike Pence is left. (AP Photo/Evan Vucci) |

Trump kitlesel katliamcılar için idam cezası istedi 05.08.2019

ABD Başkanı Trump El Paso ve Dayton’da 31 kişinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. Trump kitlesel katliam yapanlara idam cezasının "süratle" ve "yıllarca gecikmeden" uygulanması gerektiğini savundu.
ARCHIV - 21.11.2016, USA, San Quentin: Blick in die Hinrichtungskammer des San Quentin Gefängnis, in der mit Injektion Urteile vollstreckt werden. Die USA wollen auf Bundesebene erstmals nach mehr als 15 Jahren wieder die Todesstrafe vollstrecken. Justizminister Barr habe eine entsprechende Änderung in die Wege geleitet, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag in Washington mit. Es sei bereits die Exekution von fünf Häftlingen angeordnet worden, gegen die die Todesstrafe verhängt worden sei. Foto: Eric Risberg/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ABD'de federal yönetim yine idam cezası infaz edecek 25.07.2019

ABD, federal düzeyde 16 yıl aradan sonra idam cezalarının yeniden infazını yürürlüğe koymayı planlıyor. Adalet Bakanlığı'nın beş idam cezasının infazı için emir verdiği belirtiliyor.

Ein nachgebauter Galgen steht am Freitag (19.02.2010) im Eingangsbereich des Neanderthal Museums in Mettmann. Er gehört zu der Sonderaustellung Galgen, Rad und Scheiterhaufen, die bis zum 27. Juni 2010 Einblicke in den gruseligen Leistungskatalog der Strafen und seine Orte im 17. Jahrhundert gibt. Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw (zu KORR: Henker, Beil und Galgen - Museum zeigt das Grauen) Copyright: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

Sri Lanka idam cezalarının infazına yeniden başlıyor 30.06.2019

Sri Lanka'da idam cezalarının infazına yeniden başlanması planlarını hayata geçirmek üzere iki infaz memuru istihdam edildi.
Brunei's Sultan Hassanal Bolkiah (C) attends an event in Bandar Seri Begawan on April 3, 2019. - Brunei's sultan called for Islamic teachings in the country to be strengthened as strict new sharia punishments, including death by stoning for gay sex and adultery, were due to come into force on April 3. (Photo by - / AFP) / Brunei OUT (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Brunei’de eşcinsel ilişkiye idam cezası verilecek 03.04.2019

Brunei Sultanlığı’nda eşcinsel ilişkiye girenler ve zina yapanlar taşlanarak idam edilecek. Hırsızlık yapanların ise elleri kesilecek.
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