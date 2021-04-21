İşlediği suçun karşılığı olarak ölümüne hükmedilen mahkumlara verilen cezadır.

İdam cezası şu anda dünyada 58 ülkenin yasasında yer alıyor. 102 ülke ise ölüm cezasını yasalarından tamamen çıkarmış durumda. Altı ülkede savaş suçları ya da askeri yasaların ihlal edilmesi gibi istisnai durumlar dışında ölüm cezası öngörülmüyor. Türkiye'de idam cezası 1984 yılından bu yana uygulanmıyor. 2004 yılında da yasalardan çıkarıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi yeniden gündeme geldi.