IBM, teknoloji şirketi. 1911 yılında ABD'de kuruldu. Bilgisayar ve donanım üretimi, yazılım, servis hizmetleri, sunucu servisleri ve araştırma-geliştirme, faaliyet gösterdiği alanların başında gelir.

Personel sayısı 2014 itibariyle 380 bin dolayındadır. DW Türkçe'nin IBM ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.