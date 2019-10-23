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IBM, teknoloji şirketi. 1911 yılında ABD'de kuruldu. Bilgisayar ve donanım üretimi, yazılım, servis hizmetleri, sunucu servisleri ve araştırma-geliştirme, faaliyet gösterdiği alanların başında gelir.
Personel sayısı 2014 itibariyle 380 bin dolayındadır. DW Türkçe'nin IBM ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.