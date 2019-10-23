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IBM

IBM, teknoloji şirketi. 1911 yılında ABD'de kuruldu. Bilgisayar ve donanım üretimi, yazılım, servis hizmetleri, sunucu servisleri ve araştırma-geliştirme, faaliyet gösterdiği alanların başında gelir.

Personel sayısı 2014 itibariyle 380 bin dolayındadır. DW Türkçe'nin IBM ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Google Quantum Dream; Pressebilder auf Anfrage von Google zugeschickt

Google bilgisayarında kuantum devrimi 23.10.2019

Google, kuantum üstünlüğü olarak bilinen ve klasik bilgisayarların 10 bin yılda çözebileceği bir problemi kuantum bilgisayarının 200 saniyede çözdüğünü öne sürdü. IBM ise Google’ı yalanladı.

FILE - A file photo dated 19 November 2013 showing an IBM sign in New York, USA. EPA/JASON SZENES (zu dpa IBM-Allianz verkündet Durchbruch für leistungsstärkere Chips vom 09.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

IBM Almanya'da istihdam azaltımına gidiyor 31.03.2016

ABD'li teknoloji şirketi IBM Almanya'da istihdam azaltımına gidiyor. Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di, 2017 yılına kadar bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.
This Jan. 13, 2011 file photo provided by IBM shows the IBM computer system known as Watson at IBM's T.J. Watson research center in Yorktown Heights, N.Y. IBM on Wednesday, Oct. 8, 2014 gave details about new projects for its Watson cognitive computing software as it opened its New York headquarters. (AP Photo/IBM, File)

Twitter, IBM ile işbirliğine gidiyor 30.10.2014

Önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcı verilerinin analizini IBM'in süper bilgisayarı Watson'a teslim etme kararı aldı.
German Chancellor Angela Merkel gestures after voting in the European Parliament election at a polling station in Berlin, May 25, 2014. Germany, France, Spain, Italy and Poland are among the major EU member states voting on Sunday, representing the bulk of the 388 million Europeans eligible to cast ballots and elect the 751 deputies to sit in the European Parliament from 2014-2019. REUTERS/Thomas Peter (GERMANY - Tags: POLITICS ELECTIONS TPX IMAGES OF THE DAY)

Forbes dünyanın en güçlü kadınını seçti 29.05.2014

Amerikan Forbes dergisi dünyanın en güçlü yüz kadının listesini açıkladı. Liste başı Almanya Başbakanı Merkel olurken ilk onda önemli isimler yer aldı.
Der neue Citroen Cactus wird am 10.09.2013 auf der Internationalen Automobil Ausstellung IAA in Frankfurt am Main (Hessen) als Konzeptstudie vorgestellt. Die IAA gilt als Welt-Leitmesse der Autoindustrie. Fast 1100 Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren vom 12. bis 22. September ihre Weltneuheiten. Foto: Boris Roessler/dpa

Sürücüsüz araçlar yollara çıkıyor 13.09.2013

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı dün kapılarını 65. kez açtı. 22 Eylül’e kadar devam edecek olan fuarda sürücüsüz otomobiller büyük ilgi görüyor.
Feb. 3, 2012 - Athens, Greece - Greek Ministry of Justice hacked by Anonymous Hacker Angriff Webseite Anonymus

Hackerlar savaşı 07.04.2013

Hacker grubu Anonymous, İsrail’i hedef alan bir dizi siber saldırı başlattı. İsrailli hackerlar ise karşı saldırıda bulundu.
Ein Mitarbeiter des Autoherstellers Ford kontrolliert im Werk in Köln in der Endproduktion die Karosserie eines Fiesta (Archivfoto vom 13.01.2005). Die Ford-Werke wollen bis Jahresende in Köln mehr als 1000 Stellen abbauen. Das berichtet der «Kölner Stadt-Anzeiger» (04.11.2005). Die Zahl der Beschäftigten würde damit von jetzt 19 000 auf unter 18 000 sinken. Das Werk Saarlouis hinzugerechnet, könnten bei Ford in Deutschland gut 1300 Jobs verschwinden. In einem Schreiben an die Beschäftigten verweise die Geschäftsführung auf die anhaltend schlechten Ergebnisse des US-Mutterkonzerns und auf ein «weiterhin schwieriges wirtschaftliches Umfeld». Dies mache umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen erforderlich. Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Sam Amca'nın Almanya şubeleri 19.03.2013

Almanya’daki Amerikan sermayesi bu ülkede yatırım yapmış olmaktan memnun. Ancak, reformların yavaşlaması ve enerji maliyetinin artması, yatırım planlarını altüst edebilir.
ARCHIV - Käuferschlangen warten beim Verkaufsstart des Apple iPad 3 am 16.03.2012 vor einem Laden in der Innenstadt in München (Oberbayern). Apple will am Montag (19.03.2012) bekanntgeben, wie sein Geldberg von knapp 100 Milliarden Dollar eingesetzt werden soll. Der iPhone-Hersteller setzte für 14 Uhr deutscher Zeit eine Telefonkonferenz mit Konzernchef an. Hinweise darauf, was dabei angekündigt werden könnte, gab Apple in der Mitteilung vom Sonntag nicht. Foto: Frank Leonhardt dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

En değerli marka Apple 19.03.2012

En değerli markalar sıralamasının 2011 birincisi Google, zirveyi Apple'a kaptırdı.
Mitarbeiter der Firma datev sitzen am Sonntag (04.03.2012) in Hannover auf dem Messegelände während des Aufbaus zur Computermesse CeBIT 2012 auf dem Ausstellungsstand an ihren Arbeitsplätzen. Vom 6. bis zum 10. März 2012 stellen mehr als 4200 Unternehmen aus 70 Ländern ihre Produkte und Neuentwicklungen auf der CeBIT 2012 in Hannover vor. Foto: Jochen Lübke dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++

CeBIT Fuarı kapılarını açıyor 06.03.2012

CeBIT Fuarı Almanya’nın Hannover kentinde kapılarını açıyor. Bilişim, telekomünikasyon ve internet branşlarında yeniliklerin sergilendiği fuara 70 farklı ülkeden 4 bin 200 şirketin katılması bekleniyor.
ARCHIV: Mit grossen Buchstaben wirbt ein Arbeitsvermittler an einem Schaufenster in Frankfurt am Main fuer angebotene Jobs (Foto vom 28.08.08). Die Nachfrage nach Arbeitskraeften ist zum Jahresausklang auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Stellenindex BA-X der Bundesagentur fuer Arbeit (BA) legte nach seinem Hoechststand im November noch einmal zu und verbesserte sich im Dezember um einen auf 180 Zaehler, wie die BA am Montag (02.01.12) mitteilte. Er liegt damit 24 Punkte ueber dem Vorjahreswert. (zu dapd-Text) Foto: Michael Probst/AP/dapd

İstihdam mucizesinin sonu mu? 02.02.2012

Alman istihdam piyasası çoktandır şimdiki kadar iyi durumda olmamıştı. Ama aynı zamanda birçok şirket personel sayısını azaltmaya başladı. İşsizlik artacak mı?
--- DW-Grafik: Per Sander 2010_10_08_cloud_computing.psd

Yeni trend "bulut bilişim" 17.05.2011

Hayatın her alanında vazgeçilmezler arasına giren bilgi teknolojilerinde son dönemin öne çıkan trendi bulut bilişim. Ancak maliyetleri büyük ölçüde düşüren bulut bilişim uygulamaları, riskleri de beraberinde getiriyor.
Symbolgrafik für das Phänomen Web 2.0, unter dem die vielfältigen Angebote der letzten Jahre wie Blogs, Usergruppen und Communities zusammengefaßt werden, die in inhalt und Beschaffenheit weit über die klassische statische Webseite hinausgehen. Grafik: DW, 2005

Konuşan İnternet yolda 05.12.2008

Bilişim sektörünün önde gelen firmalarından IBM, internetin bilgisayar kullanılmadan tüm dünyada erişilebilir ve yaygın hale gelmesini sağlamak amacıyla, “Konuşan Web” teknolojisini geliştirdi.
Radio-frequency identification tags appear on display in Cambridge, Mass., Thursday, Feb. 24, 2005. The RFID could eventually replace bar codes. (AP Photo/Steven Senne)

RFID teknolojisi gözde 20.03.2007

Dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBIT’te bu yıl, RFID yani radyo frekansı kullanarak nesneleri otomatik olarak tanıma, tanımlama teknolojisi ön plana çıktı.
Dancers scale the wall of a New York building to promote the launch of the long-awaited Vista operating system from Microsoft on Monday, Jan. 29, 2007 in New York. The software goes on sale Tuesday. Vista launches for consumers at midnight Monday as Microsoft hosts a series of events around the country. Story expected by mid-morning with Bill Gates one-on-one interview. (AP Photo/Mark Lennihan)

Microsoft'dan yeni işletim sistemi 30.01.2007

Microsoft’un yeni ürünü „Windows Vista“‘nın aslında geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak program henüz bugün kullanıcılar için raflarda yerini aldı.
A model carries on her back a flat computer monitor at computer maker Samsung's booth Thursday, Aug. 9, 2001 at CeBIT Asia 2001, international technology show, in Shanghai. The show started from Aug. 8 gather more than 500 exhibitors from 23 countries display the latest technology and products. (AP Photo/STR)

Çin’de enformasyon devrimi 05.08.2006

Bilgi teknolojileri, hızla büyüyen Çin ekonomisini sürükleyen sektörlerden. İnternetin sunduğu yeniliklere her gün bir yenisi eklenirken, toplumun alışkanlık ve tercihleri değişiyor.
Jim Kahle, IBM Director of Technology for Cell Technology, holds up a new Cell Technology chip during a news conference in San Francisco, Monday, Feb. 7, 2005. After four years of development, chip designers from IBM, Toshiba and Sony unveiled technical details of a microprocessor that will power next-generation PlayStation video game console and possibly challenge Intel's and Microsoft's plans for the living room. (AP Photo/Paul Sakuma)

Teknolojiye yön veren yenilikler 30.01.2006

Bilim ve teknoloji alanındaki buluşlar dünyamızı değiştirmeye devam ediyor. 2005'te, önümüzdeki yıllara şekil verecek pek çok buluş ve yeniliğe imza atıldı.
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