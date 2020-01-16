İBB'de cemevlerine ibadethane statüsü AKP ve MHP'ye takıldı

İstanbul'da cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ve diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almaları için yapılan girişim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin ilgili komisyonlarına takıldı.

İlgili komisyonlar, İstanbul’da bulunan 93 cemevine temizlik ve benzeri hizmetlerin İBB tarafından ücretsiz olarak karşılanmasını uygun bulurken ibadethane statüsü için yapılan teklif hakkında olumsuz görüş bildirdi.

Komisyon raporunda, "Teklifte cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi hususu Belediye Meclisi'nin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP ve İYİ Parti'nin teklifinin AKP'li komisyon üyeleri tarafından uygun bulunmadığını bildirdi.

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması için Millet İttifakı olarak İYİ Parti ve CHP gruplarının verdiği önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini bildirdi.

İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise yaptığı açıklamada "Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilip edilmemesi kararının İBB Meclisi'nin yetkisinde olmadığını" savundu. Göksu, "Talep etmeleri hâlinde Cemevlerine kamu hizmetlerinin ücretsiz olarak İBB tarafından verilmesi için İBB AK Parti Grubu olarak kararı meclisimizden geçirdik" dedi.

İBB Meclisindeki oturumda CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AİHM, Danıştay ve Yargıtay'ın cemevleriyle ilgili kararlarını hatırlatarak, İBB'nin bu konuda öncü adımı atarak cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesini istemişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla il genelindeki yedi cemevinin imar planlarında "ibadethane" olarak tanımlanmasına onay vermişti.

DW,DHA/CÖ,BK

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