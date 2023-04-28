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İzmir-Narlıdere'de bulunan lüks bir sitede çıkan yangın
Fotoğraf: DHA
FelaketTürkiye

İzmir'deki Folkart yangını kontrol altına alındı

4 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Narlıdere'deki Folkart Sitesi'nde çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca da yangından 7 kişinin etkilendiğini açıkladı.

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İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangınla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ekiplerimizin müdahalesi sonucunda yangının diğer bloklara sıçraması önlendi. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da çıkan yangından 7 kişinin etkilendiğini belirterek 6 kişinin dumana maruz kaldığını, bir kişinin de ayağında burkulma olduğunu açıkladı. Koca, yaralanan kişilere gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını kaydetti.

Yangın İzmir'in tüm noktalarından görüldü

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan lüks bir sitede dün akşam yangın çıktı. Dört blok ve sekiz kattan oluşan sitenin bir bloğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Sitenin yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Yangının büyük ölçüde söndürüldüğü belirtilirken yangının tamamen söndüğü noktalarda da ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

İzmir-Narlıdere'de lüks bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi
Yangının söndüğü noktalarda soğutma çalışmaları başladıFotoğraf: DHA

Yangın söndürme çalışmalarına Ankara ve Aydın'dan gelen helikopterlerle de havadan müdahalede bulunuldu.

 

ANKA / HS,ET

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