İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepkiler

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine gitmeme kararına her iki partiden de ilk tepkiler gelmeye başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, "Saygı duymanın ötesinde bir değerlendirmemiz olmaz" dedi.

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine gitmeyi reddetmesinin yankıları sürüyor.

CHP'den bu kararla ilgili ilk açıklamada partinin genel başkan yardımcılarından Gökan Zeybek'ten geldi.

Halk TV yayınına bağlanan Zeybek, "Bu bir siyasi partinin kendi tercihidir, saygı duymanın ötesinde bir değerlendirmemiz olmaz" dedi.

İYİ Partili siyasetçiler ise alınan karara sosyal medyadan destek verdi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "Türk Milleti'ne hak ettiği gibi bir seçenek sunmak tek önceliğimiz. Hür ve müstakil @iyiparti 🔆" paylaşımında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da "Biz ancak kendimiz olduğumuzda, inandığımız yolda emin adımlarla yürüdüğümüzde ve sesimizi daha gür ve kararlı çıkardığımızda TÜRK MİLLETİ bize; 'Haydi bu Devleti yönetmek için DURMA KİM TUTAR SENİ' diyecektir.. Bu bilinçle #HürVeMüstakil #RotamızNetPusulamızMillet" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Politikaları Başkanı ve GİK Üyesi Ünzile Yüksel ise "Sayın Genel Başkanımız @meral_aksener'in başkanlığında bugün yaptığımız Genel İdare Kurulu toplantımızda @iyiparti'mizin 'Hür ve Müstakil' siyaset yapma kararını pekiştirdik. Herkesin fikrini açıkça söylediği demokratik bir ortamda alınan bu kararın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. #HürVeMüstakil🇹🇷 @iyiparti ☀️" dedi.

Kararı parti sözcüsü Zorlu açıkladı

CHP'nin seçim iş birliği önerisini değerlendiren İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) dün akşam gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bu önerinin reddedildiğini duyurmuştu.

Zorlu, "Bilindiği üzere Cunhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Özgür Özel ve kurmayları Genel Merkezimize yaptıkları ziyarette 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde iş birliği yapma konusunda tekliflerini ilettiler. Bunun üzerine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel toplantı sonrası bir basın açıklaması yaptılar, Özgür Bey kamuoyu önünde bu genel tekliflerini tekrarlamış ve Genel Başkanımız da bu teklifi daha önce bu hususta karar almış olan GİK üyelerimizin değerlendirmesine getireceğini beyan etmişlerdir. Bu çerçevede Genel İdare Kurulumuz bugün toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai bir karara varmıştır" dedi.

CHP lideri Özgür Özel iş birliği teklifini geçen haftaki İYİ Parti ziyaretinde Meral Akşener'e iletmişti. Fotoğraf: İYİPARTİ

"Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından oylamaya geçilmiştir. Tüm yönleriyle mesele irdelenmiş, yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine ‘hür ve müstakil' olarak girme kararı almıştır" diye ekleyen Zorlu, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza, milletimizin üçüncü yol çağrısına sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Hür ve müstakil" vurgusu

Zorlu, "İYİ Parti olarak, 2024 seçimlerine 'hür ve müstakil' olarak yani Genel Başkanımızın dediği gibi özü başımıza gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkacağız ve 'İyi Belediyecilik' parolasıyla milletimize hizmet edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Zorlu, gazetecilerin Genel İdare Kurulu kararının oy birliğiyle mi oy çokluğuyla mı alındığına ilişkin soruları üzerine de "Karar oy çokluğuyla alındı. Bu kararın bir özelliği var getirilen bir teklif Genel Başkanımız tarafından Genel İdare Kurulumuza yansıtıldı, değerlendirilmek üzere getirildi ve orada bu karar bu şekilde oylandı ve çıktı. Tartışmaya o anlamda kapalı" yanıtını verdi.

DW,ANKA/CÖ,HT

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