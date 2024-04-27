İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçildi. Meral Akşener de Kurultay'da Genel Başkan olarak son konuşmasını yaptı.

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da ATO Congresium'da yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda yapılan seçimin üçüncü turunda genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçildi.

Üçüncü turda Müsavat Dervişoğlu 611 oy, Koray Aydın ise 548 oy aldı.

İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamaması üzerinde üçüncü tur oylama yapıldı. Üçüncü turda en fazla oyu alan Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı oldu. Dervişoğlu, Akşener'e yakın isimler arasında sayılıyordu.

İlk turda dört aday yarıştı

Seçimin ilk turunda, TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda 1178 delege oy kullandı. Yedi oy geçersiz sayılırken; Koray Aydın 472, Tolga Akalın 327, Müsavat Dervişoğlu 370, Günay Kodaz ise 2 oy aldı. Seçimde hiçbir adayın gereken salt çoğunluğu sağlamaması üzerine ikinci tur oylama yapıldı.

İkinci tur oylamaya geçilmeden önce Tolga Akalın adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İkinci turda ise Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı. Adaylıktan çekilmesine rağmen Tolga Akalın 15, bir önceki turda 2 oy alan Günay Kodaz 3 oy aldı. Seçimin ikinci turunda 1158 delege oy kullandı, 6 geçersiz oy, 1152 geçerli oy sayıldı. Salt çoğunluk olan 652 oya ulaşan aday olmadığı için kurultayda üçüncü tur oylama yapıldı.

Koray Aydın da adaylık için yarıştı Fotoğraf: IYI Partei

Meral Akşener'den veda konuşması

İYİ Parti'de genel başkanlık seçimlerin öncesinde partinin kurucu lideri Meral Akşener bir konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı olarak son konuşmasını yaptığını belirten Meral Akşener, siyasi hayatı boyunca aldığı tüm kararların arkasında durduğunu ve "gerektiğinde bedel ödemeyi" bildiğini söyledi.

Akşener konuşmasında 30 yıldır siyaset sahnesinde olduğunu hatırlattı. "Siyasi kariyerim boyunca; beni motive eden, tek bir şey vardı: O da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan, milletimize bana büyük fırsatlar sunan, Cumhuriyetimize ve her geçen gün, tahrip edilen, devletimize karşı vefa borcumu ödemekti" ifadelerini kullanan Akşener, geçen 30 yıldaki mücadelesinde "Zihnim de vicdanım da hep çok rahat oldu" dedi.

Meral Akşener, İYİ Parti kurultayında veda konuşması yaptı Fotoğraf: DHA

"Verdiğim kararların hep arkasında durdum"

"Bugüne kadar verdiğim tüm kararların, aldığım tüm tutumların, üstlendiğim tüm sorumlulukların hep arkasında durdum, bugün de durmaya devam ediyorum" diyen Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararının da arkasında olduğunu vurguladı.

Akşener, "Seçim sonuçları doğrultusunda, aldığımız riskin elbette farkındaydım. İşte bu yüzden; bugüne kadar olduğu gibi, bugün de Türkiye'nin, alıştırılmış normallerinin dışında, sadece söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde duruyorum. Bugüne kadar, her daim kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde, bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Nitekim bugün de pişman değilim" şeklinde konuştu.

"Ve bugün üzerime düşen, her şeyi yapmış olmanın huzuruyla, son kez karşınızdayım! Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekârlığa girmeden, milletin sesini duyurmuş olmanın, mutluluğuyla son kez karşınızdayım!" diyen Akşener, İYİ Partili delegelere "Başarısızlığı ben aldım artık başarıyı siz yakalayacaksınız! Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız!" diye seslendi. Akşener, "Allahaısmarladık" diyerek kürsüden indi.

İYİ Parti kurultayı seyircisiz yapıldı, sadece delegeler katıldı Fotoğraf: DHA

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Türkiye genelindeki oy oranının yüzde 3,7 düzeyinde kalmasının ardından Meral Akşener, Olağanüstü Kurultay'da yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Kurultay seyircisiz yapılıyor. Kurultay için salonun fiziki şartları ve kapasitesi öne sürülerek kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında salona izleyici alınmadı.

DW, ANKA/JD, SÖ

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