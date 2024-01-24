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İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları belli oldu

24 Ocak 2024

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fotoğraf: Pressestelle IYI Partei

31 Mart yerel seçimlerine geri sayım sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin İstanbul, Ankara ve Balıkesir belediye başkan adaylarını açıkladı.

Akşener, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı.

Akşener bu açıklama öncesinde ise TBMM'de partinin grup toplantısında İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez olduğunu duyurdu.

Erdoğan Ankara ilçe adaylarını açıkladı

Öte yandan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ATO Congresium'da, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Akyurt Hilal Ayık, Altındağ Veysel Tiryaki, Ayaş Mehmet Yüksel Kirazdibi (MHP), Bala Ahmet Buran, Beypazarı Tuncer Kaplan, Çamlıdere Hazım Caner Can, Çankaya'da Duhan Kalkan, Çubuk Baki Demirbaş, Elmadağ Eyüp Tekiner, Etimesgut Enver Demirel (MHP), Evren Hüsamettin Ünsal, Gölbaşı Ramazan Şimşek (MHP), Güdül Muzaffer Yalçın, Haymana Özdemir Turgut, Kahramankazan Serhat Oğuz, Kalecik Erdal Dal (MHP), Keçiören Zafer Çoktan, Kızılcahamam Süleyman Acar, Mamak Asım Balcı, Nallıhan İsmail Öntaş, Polatlı Levent Çağlancı (MHP), Pursaklar Ertuğrul Çetin, Sincan Murat Ercan, Şereflikoçhisar Memiş Çelik, Yenimahalle Abdulkadir Aydoğan.

DHA, ANKA / HT,JD 

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